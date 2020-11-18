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18.11.2020 - 07:00 |

‘Virüs Sibirya’da mutasyon geçirdi’

Rusya’da koronavirüsü salgınında vaka ve ölü sayıları artmaya devam ederken, virüsün Sibirya’da mutasyon geçirdiği açıklandı.

‘Virüs Sibirya’da mutasyon geçirdi’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu Rospotrebnadzor’un başkanı Anna Popova, “Sibirya’da belirli değişimler görüyoruz; bu durum, virüsün bu bölgede belirli mutasyonlarla, yeni bir versiyonunu oluşturmakta olduğunu varsaymamıza yol açtı” dedi. Rus yetkili, söz konusu mutasyonların virüsün bulaşıcılığı ve öldürücülüğü üzerinde nasıl bir etkiye yol açtığına dair ayrıntı vermedi ama “virüsün daha tehlikeli bir hale gelmediğini” söyledi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 24 saatte 442 kişinin korona virüsü nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bu, salgının başından bu yana Rusya’da bir günde görülen en yüksek can kaybı. Ülkedeki ölü sayısı 33 bin 931’e yükselirken, yeni vaka sayısının 22 bin 410 olarak açıklanmasıyla, toplam vaka sayısı da 1 milyon 971 bin 13’e yükseldi. Öte yandan, ABD ve Avrupa’da da mutasyonlar tespit edilmişti. Uzmanlar, bu mutasyonların virüsü daha öldürücü hale getirmediğini belirtmişti. Ancak mutasyonların aşı çalışmalarına olası etkisi hâlâ net olarak bilinmiyor.

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