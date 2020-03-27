Virüs siyaseti ‘farklı’ etkiledi

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı bazı hükümetlerin takındığı tutumlar ve aldığı önlemler, iktidar dengelerini alt üst ederken, Almanya ve ABD’de liderlerin güçlenmesini sağladı.

Kosova’da 50 gün önce göreve başlayan Başbakan Albin Kurti yönetimindeki hükümet, koronavirüs salgınına karşı yeterli önlem almaması nedeniyle düşürüldü. Kosova Meclisi Genel Kurulu’ndaki oturumda, Kurti hükümeti hakkında verilen gensoru önergesi, 32 ‘Hayır’ oyuna karşın 82 ‘Evet’ oyu ile onaylandı. Oylama sonucunda hükümetin düşürülmesine karar verildi.

Almanya’da ise Şansölye Angela Merkel’in muhafazakar bloğu, hükümetin koronavirüs krizini iyi yönetmesi sayesinde kamuoyunun güvenini kazandı. Önceki gün açıklanan bir anketin sonucuna göre, Merkel’in partisi Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik’in (CSU) oyları 2017 seçimine oranla 4 puan yükseldi, yüzde 36’ya ulaştı.

Trump’a yaradı

Bununla birlikte ABD merkezli Gallup’un son anketine göre de, Başkan Donald Trump, koronavirüs salgını sayesinde kazanan tarafta yer aldı. Trump’ın popülaritesinin, 3 yıllık görev süresinde hiç olmadığı kadar yüksek olduğunu vurgulayan ankette, Amerikalıların yüzde 60’ının, Başkan’ın krize karşı tutumunu onayladığı ortaya çıktı.