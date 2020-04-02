Virüs uçak gemisini bile dize getirdi!..

ABD donanmasının en önemli unsurlarından biri olan ve bugüne kadar Körfez’de önemli görevler üstlenen “USS Theodore Roosevelt” uçak gemisi de, yeni tip koronavirüse yenik düştü. Pasifik’teki Guam adasında karantinaya alınan ABD’nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi Kaptanı Brett Crozier, Amerikan Donanması’na mektup yollayarak, gemideki tüm personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talebinde bulundu.

100’den fazla askerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı geminin kaptanı Crozier, 4 sayfalık mektubunda, savaş gemisinin kendine has sınırlamalarından dolayı karantina ve sosyal mesafe uygulamaları yapamadıklarını belirtirken, hastalığın personel arasında yayıldığını ifade etti. Kaptan, salgını durdurmak için “mümkün olan en kısa zamanda tüm personelin gemiden indirilip Guam adasında karantina odalarına alınmasını” istedi. Gemide 5 bin personel bulunduğu belirtiliyor.

‘Savaşta değiliz’

Crozier, mektubunda, “Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok. Şu anda adım atmazsak en güvendiğimiz unsurumuz olan denizcilerimize olması gerektiği şekilde bakmamış oluruz. Görevdeki bir ABD nükleer uçak gemisinin personelinin çoğunu iki haftalığına karaya indirmek olağanüstü önlem. Ancak bu gerekli bir önlem” değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Croizer, ABD uçak gemisindeki durumun daha önce salgının bulaştığı kruvaziyer gemilerinkinden çok daha kötü olabileceğini çünkü gemide bireysel kabin ve odaların bulunmadığını ifade etti. Karantina olmaksızın testlerin de tek başına çözüm olamayacağını ifade eden Croizer, “Savaş şu anda olası değil, barış zamanı kurallarının uygulanması gerektiğini tavsiye ediyorum” dedi.

Askeri kurallara aykırı

ABD savaş gemilerinin görevde iken personelini karaya çıkarmasının askeri kurallara aykırı olduğu belirtiliyor. ABD Donanması Genel Sekreter Vekili, donanmanın gemideki tüm personelin karaya çıkarılmasına izin verebileceğini ancak Guam adasında yeterince yatak bulunmadığını dile getirdi.

‘İki hafta çok acılı olacak’

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse ilişkin yaptığı değerlendirmesinde “Ülkemiz, büyük bir milli imtihanın ortasında. Bu daha önce karşılaşmadığı türden bir imtihan” sözlerini kullandı. Trump, aldıklarını önlemlerin daha iyi bir gelecek için hazırlık olduğunu vurgulayarak, “Salgına karşı alınan önlemlere, önümüzdeki 30 gün içinde uyulması bir ölüm kalım meselesi” değerlendirmesinde bulundu. Trump, “ABD vatandaşlarından önümüzdeki zorlu günlere hazırlanmalarını istiyorum. Önümüzde çok zor geçecek iki hafta var. Bundan sonra ise birçok uzmanın tahmin ettiği gibi tünelin sonunda gerçekten ışık göreceğimizi umuyorum. Ama bu çok acılı iki hafta olacak” ifadelerini kullandı.

Basın brifinginde gösterilen bir grafikte, ülkede koronavirüs salgını sırasında mevcut sosyal mesafe kurallarına uyulduğu takdirde, can kaybı sayısının 100 ile 240 bin arasında değişeceği tahmini yapıldı.

Pek çok görev üstlenmişti

ABD’nin 26’ncı başkanı Theodore Roosevelt’in adının verildiği Nimitz sınıfı uçak gemisi, Amerikan donanmasının en önemli gemilerinden biri. 1984’te göreve başlayan uçak gemisi, ABD’nin özellikle Ortadoğu’daki askeri varlığının en caydırıcı unsurlarından biri oldu. Körfez Savaşı ve ABD’nin Irak’ı işgalinde önemli rol oynayan gemi, daha sonraki yıllarda da yine bölgede görevler aldı. Terör örgütü DAEŞ’e karşı Irak ve Suriye’de düzenlenen operasyonlara katılan ve görev gücünün bir parçası olan gemi Yemen açıkları, Güney Çin denizi gibi bölgelerde de bulundu.