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12.10.2020 - 08:56 | | AA

Virüs yüzünden ülkede 24 saatte 816 kişi daha öldü

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 816 kişi hayatını kaybetti.

Virüs yüzünden ülkede 24 saatte 816 kişi daha öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 816 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bin 150'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 66 bin 732 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 120 bin 538'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 149 bin 535 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.

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