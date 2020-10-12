Virüs yüzünden ülkede 24 saatte 816 kişi daha öldü

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 816 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 109 bin 150'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 66 bin 732 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 120 bin 538'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 6 milyon 149 bin 535 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'inci ülke konumunda bulunuyor.