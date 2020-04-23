Virüsten kurtuldu muhalefete tutuldu

İngiltere’de Avam Kamarası, ilk sanal toplantısını “Başbakan’a Sorular” oturumuyla düzenledi. Salgın nedeniyle alınan önlemler kapsamında sadece 50 parlamenterin salonda bulunmasına izin verilirken diğerleri oturumu internetten izledi. Soruları, dinlenmeye devam eden Johnson’a vekalet eden Dışişleri Bakanı Dominic Raab cevaplandırdı.

İşçi Partisi’nin yeni lideri Keir Starmer, İngiltere’nin koronavirüs testleri konusunda “çok yavaş ve diğer Avrupa ülkelerinin çok gerisinde kaldığını” kaydetti. Koruyucu ekipmanlar konusunda ise sağlık çalışanlarının korktuğunu çünkü doğru malzemeye sahip olmadıklarını söyleyen Starmer, hükümetin bu konuda İngiliz üreticilerin çağrılarına da cevap vermediğini belirtti.

Raab ise hedefe ulaşmak için “katlanan bir artış” yapılması gerektiğini kabul etti. Koruyucu ekipman talebini karşılamanın uluslararası alanda büyük bir zorluk olduğuna işaret eden Raab, bir milyar ürünün teslim edildiğini ancak hükümetin daha fazlası için çaba harcamak zorunda kaldığını dile getirdi. Raab, ayrıca 69 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini ancak ölen yaşlı bakımevleri çalışanlarının sayısını bilmediğini aktardı.

İlk etapta “toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması” stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. 23 Mart’ta alınan kararlarla halkın evden çıkmasına sınırlama getirilirken marketler ve eczaneler hariç tüm ticari işletmeler kapatılmıştı. 16 Nisan’da süresi dolan uygulama 3 hafta daha uzatılmıştı.

Malzemeler ulaştı

Öte yandan Kovid-19’la mücadele kapsamında, Türkiye’de sağlık ekipmanları yüklenen İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait kargo uçağı, İngiltere’ye vardı. Uçakta 80 tondan fazla koruyucu ekipman bulunurken, söz konusu malzemelerin, henüz sipariş edilmemişken geleceğinin açıklanması ufak çaplı krize neden olmuştu.