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23.07.2020 - 11:59 |

WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Almanya mesajları okuyor...

Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesinin WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi. Alman devletinin WhatsApp mesajlarını okuduğunun yayınlanan haberle ortaya çıkması üzerine güvenlik tartışmaları başladı.

WhatsApp'ta güvenlik skandalı! Almanya mesajları okuyor...

Batı Alman Televizyon Kurumu (WDR) ve Bavyera Televizyon Kurumunun (BR) ortak haberinde, Federal Suç Dairesinin (BKA) "Bilgi Teknolojisi İzleme" biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi.

BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir." ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.

Sol Parti Federal Meclis Milletvekili Martina Renner, duruma tepki göstererek terörle mücadele bağlamında kişisel yazışmaların takibinin ancak hakim kararıyla olabileceğini vurguladı.

Alman polisinin bu yöntemi birkaç yıldır kullandığı ifade edildi. Emniyet görevlilerinin yazılı ve sesli mesajların yanı sıra kullanıcıların kişi listesine de ulaşabildikleri bildirildi.

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