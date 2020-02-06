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06.02.2020 - 18:50 | | AA

Wikileaks'in kurucusu Assange için çağrı: Serbest bırakın!

Almanya'da 130 politikacı, yazar ve sanatçı, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Wikileaks'in kurucusu Assange için çağrı: Serbest bırakın!

 

Federal Basın Merkezinde düzenlenen basın toplantısıyla duyurulan çağrıda, gazeteci Assange'ın sağlık durumu nedeniyle cezaevinden çıkarılması talep edildi.

Eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, eski Federal İçişleri Bakanı Gerhart Baum, gazeteci yazar Günter Wallraff ile Sol Parti Federal Meclis Üyesi Sevim Dağdelen'in katıldığı ortak basın toplantısında, Alman hükümetinin Assange'ın serbest bırakılması konusunda İngiltere hükümetiyle görüşmesi istendi.

Sigmar Gabriel, Assange'nin hukuki haklarının bulunduğunu ancak bunların tam olarak tanınmadığını dile getirdi.

Assange'ın serbest bırakılması için kurulan inisiyatife öncelik eden gazeteci yazar Wallraff ise konunun Assange'nin serbest bırakılmasının yanında basın özgürlüğü ve gazetecilerin serbestçe mesleklerini yapabilmeleri olduğunu vurguladı.

Julian Assange

2019 Nisan'da Wikileaks kurucusu Assange, 7 yıldır sığındığı Ekvator'un Londra Büyükelçiliğinden çıktı ve tutuklandı.

Assange, 2019 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemede de kefaletle serbest kalma koşullarını çiğnediği gerekçesiyle 50 hafta hapis cezası aldı.

ABD'nin Assange'ın iadesi için yaptığı başvuruyla başlayan yargı süreci, bu yıl da devam edecek.

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