Wilders’ten skandal vaat!

PVV’nin 17 Mart’ta yapılacak seçimler için açıkladığı programda, Göçmenlik, Geri Dönüş ve İslam’dan Arındırma Bakanlığı kurulacağı, İslam’ın totaliter bir ideoloji olarak tanıtılacağı sözü verildi. İslam ülkelerinden sığınmacı veya göçmen almamanın vadedildiği programda, camiler, İslami okullar ve Kur’an-ı Kerim aracılığıyla “İslami ideoloji”nin yayılmasının yasaklanacağı ifade edildi.