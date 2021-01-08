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08.01.2021 - 11:59 | | AA

Wuhan'da belirti göstermeyen on binlerce kişi virüse yakalanmış olabilir!

Çin'de yürütülen bir araştırma, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentindeki salgında hiçbir hastalık belirtisi göstermeyen on binlerce kişinin virüse yakalanmış olabileceğini ortaya koydu.

Wuhan'da belirti göstermeyen on binlerce kişi virüse yakalanmış olabilir!

Wuhan Üniversitesi Viroloji Laboratuvarı ve Wuhan CMLabs laboratuvarından bilim adamlarının yürüttükleri çalışma "PLOS Neglected Tropical Disease" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, geçen yıl marttan mayısa kadar olan dönemde en az 63 bin sağlıklı kişinin kan tahlillerini yaparak inceledi.

Araştırma sonucunda bilim adamları Wuhan'daki salgın sırasında yaklaşık 168 bin kişinin Kovid-19 olduğunun tahmin edildiğini belirterek bunların en az üçte ikisinin de asemptomatik olduğunu kaydetti.

Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Vaka sayısı 88,5 milyonu aşarken virüs nedeniyle 1 milyon 900 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

 

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