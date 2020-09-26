Ya sıfır karbon ya sıfır gelecek

İsveçli 17 yaşındaki çevre aktivisti Greta Thunberg’in 2018 yılında iklim değişikliğine karşı dünya liderlerine farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı ve dünya geneline yayılan “Gelecek İçin Cumalar” eylemi, koronavirüs salgını nedeniyle verilen aradan sonra dün gerçekleştirildi. “Ya sıfır karbon ya da sıfır gelecek” sloganıyla gerçekleştirilen küresel iklim grevine aralarında Türkiye, Kenya, Güney Kore, Almanya, Filipinler ve Polonya’nın da yer aldığı 139 ülke katıldı. İsveç’in başkenti Stokholm’deki Parlamento’nun önünde eylemini gerçekleştiren Thunberg, Twitter’da yaptığı açıklamada “Okul grevinde 110’uncu hafta. Bugün küresel iklim eylemi günümüz ve 3,100’den fazla yerde grev yapıyoruz! İsveç’te Kovid-19 nedeniyle 50’den fazla kişinin toplanmasına izin verilmiyor, bu yüzden uyum sağlıyoruz” ifadesini kullandı.