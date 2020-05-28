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28.05.2020 - 10:35 | | İHA

Yaklaşık bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi!

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de yaklaşık bin 700 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla hastanelerden taburcu edildiği açıklandı.

Yaklaşık bin 700 akıl hastası ‘yanlışlıkla’ taburcu edildi!

Birleşik Krallık ülkesi Galler’de bin 694 akıl hastasının pandemi sürecinde yanlışlıkla taburcu edildiği belirtildi. Olayın ortaya çıkması üzerine yetkililerin taburcu edilen hastalarla iletişime geçtiği aktarıldı.

Galler’de sosyal demokrat partisi Plaid Cymru’nun sağlık sözcüsü Rhun ap Iorwerth, hastaların yanlış taburcu edildiğini vurgulayarak “Bin 694 akıl hastası hala desteğe ihtiyaç duyuyorken erken taburcu edildiklerini öğrenmek son derece üzücü" ifadelerini kullandı. Sağlık kuruluşlarında böyle bir hatanın nasıl olabileceği sorusunu dile getiren Rhun ap Iorwerth, hastaların tümüyle temasa geçileceğini ise memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Öte yandan İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’ne göre İngiltere ve Galler’deki hastanelerde bu yıl ortalama yüzde 40’ın üzerinde ölüm kaydedildi.

 

Bakan Albayrak duyurmuştu! Yeni bir finansman paketi yoldaCorona virüs sonrasında normalleşme surecinde yeni bir finansman paketi yolda. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.
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