Yanlışlıkla 1,4 milyar dolardan fazla koronavirüs yardımı, ölülere verildi

ABD Hazinesi, yanlışlıkla 1,4 milyar dolardan fazla koronavirüs yardımını ölülere gönderdi.

Bakanlığı denetleyen müfettişler, mart ayından beri ekonomiye verilen 2,6 trilyon dolar yardımın gönderilmesinde acele edilmesi nedeniyle birtakım hataların yaşandığını aktardı.

KOBİ'lere dağıtılan kredilerde ise bu dağıtımı gerçekleştiren kurumun işbirliğine yanaşmaması nedeniyle yolsuzluk riskini barındırdığı belirtildi.

Diğer yandan ABD'li siyasetçiler koronavirüs yardımının artırılıp artırılmaması üzerine tartışıyor.