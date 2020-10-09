Yardımcılar sakince tartıştı

Utah’ın Salt Lake City kentinde, USA Today Washington Büro Şefi Susan Page’in moderatörlüğündeki tartışmada, ilk sözü alan Harris, “ABD halkı, bugüne kadarki yönetimler arasında en kötü başkanlık başarısızlığına şahit oldu” dedi. ABD’de 200 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Harris, “28 Ocak’ta Başkan Yardımcısı Pence ve Başkan Trump, bu pandeminin doğası hakkında daha çok bilgiliydi... Ama size söylemediler” dedi. Pence ise, “Amerikan halkının şunu bilmesini isterim ki ilk günden bu yana Trump, Amerikan halkının sağlığını her şeyin önüne koydu” diye konuştu.

‘O söylerse aşı olmam’

Çin’den gelen 5 kişide Kovid-19 çıkmasının ardından bu ülkeden gelen uçuşları askıya aldığını vurgulayan Pence, bu sayede zaman kazandıklarını ve binlerce kişinin hayatının kurtulduğunu savunurken, Harris ise, “Trump yönetiminin yaptığını iddia ettiği şey neyse işe yaramadığı ortada. Bu ülkede 210 binden fazla insan yaşamını kaybetti” dedi.

Harris, Kovid-19 aşısının onaylanması durumunda aşı olup olmayacağı sorusuna, “Kamu sağlığı uzmanları bize aşı olmamız gerektiğini söylerse olmalıyız ve ben ilk başta sıraya giren olurum. Ama bunu Trump derse, aşı olmam” yanıtını verdi. Pence de, “Aşı üzerine halkın güvenini baltalamaya devam ediyorsunuz. Siyasetinize insan hayatlarını alet ediyorsunuz” tepkisini gösterdi.

Vergi tartışması

Harris ile Pence arasında “vergi” tartışması da yaşandı. Harris, “Araştırmacı gazetecilik sayesinde Trump’ın 750 dolar vergi ödediğini gördük. Bunu ilk duyduğumda 750 bin dolardır diye düşünmüştüm ama 750 dolarmış. Trump’ın 400 milyon dolar borcu olduğunu da biliyoruz” diye konuştu. Pence ise, Trump’ın milyonlarca dolar vergi ödediğini savunurken, “Biden, vergilerinizi yükseltecek” dedi. Harris ise Pence’e karşı çıktı.

Harris, “Başkan Yardımcısı Pence başarıymış gibi söz etse de Trump yönetimi Çin ile girdiği ticaret savaşını kaybetti” dedi. Pence ise “Joe Biden Çin ile savaşmadı bile. Biden son yıllarda Komünist Çin’i en çok öven kişiydi” diye konuştu. Tartışmanın dış politikayla ilgili bölümünde Trump yönetimini “ABD’nin müttefiklerine ihanet etmekle” suçlayan Harris, ABD’nin İran’la nükleer anlaşmadan geri çekilmesini doğru bulmadıklarını kaydetti. Harris, “Artık ABD olarak daha güvensiziz. Trump’ın bu izolasyonist yaklaşımı bizi daha güvensiz bir noktaya getirdi” dedi.

“NATO’daki dostlarımızla ve müttefiklerimizle çok iyi ilişkilerimiz var” diyen Pence ise, Trump’ın ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdığını, DAEŞ’i ortadan kaldırdığını ve örgütün sözde lideri Ebubekir El Bağdadi’yi öldürdüklerini belirtti. Pence, “Obama yönetimi Kasım Süleymani’yi güçlendirmekten başka bir şey yapmadı. Başkan Trump ise onu ortadan kaldırma konusunda tereddüt etmedi. Şimdi kalkmış Biden ve ekibi Süleymani kararımızı eleştiriyor, çok yazık” ifadesini kullandı.

Sinek ‘yıldız’ haline geldi





Tartışmada Cumhuriyetçi Aday Mike Pence’in sol gözünün kızarıklığı sosyal medyada sıkça konuşulan konulardan olurken, yayında başına konan sinek de sosyal medyada gündem haline geldi. Konuşması sırasında Pence’in kafasına konan sinek, yaklaşık iki dakika boyunca yerinden kıpırdamadı. Sinek adına bir Twitter hesabı açılırken, 95 bin takipçi edindi. Kısa sürede “sinek” ifadesiyle 700 binden fazla Twitter paylaşımı yapılırken, Joe Biden, Demokrat adayın Twitter hesabından ilginç bir paylaşımda bulundu. Plastik sinek kovucuyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Biden, “Bu kampanyayı uçurmak için 5 dolar katkı yapın” diye yazdı.

Bu arada koronavirüs önlemleri kapsamında iki aday ve gazeteciler dahil tartışmayı salonda izleyeceklere Kovid-19 testi zorunlu tutuldu, maske takmayanların salondan çıkarılacağı belirtildi. Ancak iki aday ve Pence’in eşinin maske takmadığı görüldü.

‘Bulaştırıcı değilim sanal tartışmam!’

Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, yayınladığı bir videoda binlerce insanı öldüren Kovid-19 için “Sanırım koronavirüse yakalanmam Tanrı’dan kılık değiştirmiş bir lütuftu” demesi tepki topladı. Son 4 gündür ateşinin, 24 saattir de semptomunun olmadığı belirtilen Trump’ın hala virüs bulaştırabilmesine rağmen Beyaz Saray’da izolasyonda kaldığı alandan Oval Ofis’e gittiği bildirildi.

Bununla birlikte ABD Başkanlık Tartışmaları Komisyonu, Trump’ın 3 Kasım’daki rakibi Demokrat Joe Biden ile 15 Ekim’de çıkması planlanan canlı yayın tartışmasının, “sanal format”ta yapılmasına karar verdi. Trump ise, bunu reddederek “Sanal tartışmayla zamanımı boşa harcayamam. Tartışmak öyle bir şey değildir. Bilgisayarın arkasına oturup tartışma yapmak zaman kaybı” ifadelerini kullandı. Trump,

Fox Business kanalına verdiği demeçte de “Geri döndüm, çünkü mükemmel bir fiziksel örneğim. Kendimi iyi hissediyorum, gerçekten iyi hissediyorum.

Hiç de bulaştırıcı olmadığımı düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Donald Trump’ın, iyileşmesini borçlu olduğunu söylediği deneysel antikor kokteyli “Regeneron” ile ilgili tartışmalar da

sürüyor. Başkan’ın bu açıklaması şirketin hisselerini yükseltirken, Regeneron’un CEO’su Dr. Leonard Schleifer’ın, Trump’ın golf kulübünün üyesi olduğu ortaya çıktı. Trump’ın, aldığı ilaçlardan biri olan Remdesivir’in üreticisi Gilead ve Regeneron’da hisseye sahip olduğu da öne sürülüyor.