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28.12.2020 - 12:05 |

Yarım tonluk tarihi kilise çanı çalındı!

Europol'e göre, çalıntı tarihî objeler ve sanat eserlerinin satışı, Avrupa'daki en büyük üçüncü yasadışı pazarını oluşturuyor.

Yarım tonluk tarihi kilise çanı çalındı!

Başkent Stockholm'ün batısındaki Bromma'da geçmişi 1638'e dayanan çan çalındı.

Sputnik International'ın haberine göre, yüz yıllar boyunca Bromma Kilisesi'nde kullanılan, yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki "Küçük Çan" 1970'te çıkan bir yangında hasar alsa da tarihî değeri için korunuyordu.

Son 10 yıldır da tamir edilemez çatlağı yüzünden kilisenin dışında saklanıyordu.

Buradan çalındığı tahmin edilen çan hakkında konuşan papaz Torbjörn Gustavsson, İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Gitmesi gerçekten üzücü, tarihimizin önemli bir parçasıydı. Önce birisinin bir süre onu yuvarladığını düşündüm ama sonra bunun imkansız olduğunu fark ettim. Açıkçası hangi metalden yapıldığını bilmiyorum ama saf bakır değil. Çok ağır olduğu için kaldırmak için bir çeşit makineye ihtiyaç duymuş olmalılar."

Gustavsson, hırsızlığı polise bildirseler de bölgede hırsızlara dair herhangi bir iz olmadığını da sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı'na (Europol) göre, çalıntı tarihî objeler ve sanat eserlerin satışı, Avrupa'daki en büyük üçüncü yasadışı pazarını oluşturuyor. Her yıl kıta çapında ortalama 25 bin tarihi eser polis tarafından yakalanıyor.

Kaynak: Independent Türkçe

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