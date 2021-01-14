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14.01.2021 - 19:41 | | AA

Yasaktan sonra durdu! Beyaz Saray duyurdu...

Sosyal medya platformu Twitter'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya almasının ardından Beyaz Saray'ın Trump için yeni bir platform arayışının durduğu öne sürüldü.

Yasaktan sonra durdu! Beyaz Saray duyurdu...

 

Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner, Twitter'ın ABD Başkanının hesabını 8 Ocak'ta süresiz olarak askıya almasının ardından yeni bir sosyal medya platformu arayışına girdi. 

Trump'ın Sosyal Medya Direktörü Dan Scavino'nun da bu arayışa dahil olduğunu belirten kaynaklar, daha sonra Kushner ve Scavino'nun Gab ve Parler gibi platformların da aralarında bulunduğu bu sitelerin iyi yönetilmediğini düşündüğünü ve arayışlarını durduklarını aktardı. 

6 Ocak'ta Trump destekçilerinin Kongreyi basmasının ardından, Twitter 8 Ocak'ta Trump'ın Twitter hesabını "şiddeti kışkırttığı" gerekçesiyle askıya almıştı. Twitter'ın bu adımını dün Snapchat de takip etmişti. 

Facebook ve Instagram ise Trump'ın hesaplarını, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

 

Tarihi kilisede mangal partisiŞanlıurfa'da, bir kebapçı tarihi Germuş Kilisesi'nin içine mangal kurup kebap yaptı. Sosyal medyada paylaşılan video, kullanıcıların tepkisine yol açtı.
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