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18.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Yeğen Trump’ın kitabı yok satıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeğeni Mary Trump’ın tartışma yaratan kitabı satışa çıktığı ilk gün yaklaşık 1 milyon adet satış elde etti ve Amazon’un en çok satanlar listesinde zirveye yerleşti.

Yeğen Trump’ın kitabı yok satıyor

Mary Trump’ın kaleme aldığı “Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man” (Çok Fazla ve Asla Yeterli Değil: Ailem Nasıl Dünyanın En Tehlikeli Adamını Yarattı) adlı kitap piyasaya çıktığı ilk gün olan 14 Temmuz’dan bu yana yok satıyor.

Kitabın yayıncısı Simon&Schuster tam 950 bin kopya sattıklarını ve bunun kendileri için yeni bir rekor olduğunu belirtti. Simon&Schuster, Beyaz Saray’da kriz yaratan bir diğer kitap olan, eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın “The Room Where It Happened: A White House Memoir” (Olayın Gerçekleştiği Yer: Bir Beyaz Saray Hatırası) adlı kitabının da yayıncısı olarak biliniyor. Bu kitap da ilk haftasında 780 bin gibi bir satış rakamına ulaşmıştı. Klinik psikoloji alanında doktorası olan 55 yaşındaki Mary Trump’ın kitabının satışının durdurulması için Beyaz Saray girişimlerde bulunmuş ancak kitap piyasaya sürülmüştü.

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