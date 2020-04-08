Yemen'de corona virüs ateşkesi!

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiklerini ve ateşkesin uzatılabileceğini belirtti.

Maliki, bu ateşkesin, Yemen hükümetinin, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul etme kararını desteklediğini ifade etti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.