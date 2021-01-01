Yemen’de ortam yeniden gerildi

Yemen’de önceki gün Suudi Arabistan destekli Yemen hükümetinin kabine üyelerini getiren uçağın inmesinden kısa bir süre sonra, Aden Havaalanı’nda meydana gelen patlamalar, ülkeyi yeniden karıştırdı.

26 kişinin hayatını kaybettiği 100’den fazla kişinin de yaralandığı olaydan Husiler sorumlu tutulurken, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerine bağlı savaş uçakları da, Yemen’in başkenti Sana’da Husilere ait hedeflere saldırı düzenledi. Sana sakinleri, koalisyon savaş uçaklarının, havaalanı dahil kent merkezi ve farklı noktalardan oluşan çok sayıda noktayı hedef aldığını aktardı. Görgü tanıkları, yüksek sesli patlamalar duyduklarını ve jetlerin birkaç saat boyunca başkent Sana semalarında uçtuğunu dile getirdi. Husilere yakın yayın organları da, uçakların en az 15 hedefi vurduğunu kaydetti. Husilere bağlı Ensarullah sitesinde yer alan haberde de koalisyon güçlerine ait uçakların, başkentin güneyindeki Rime Hamid karargahına 7, Uluslararası Sana Havalimanı’na 1 saldırı düzenlediği kaydedildi.

Husiler, Aden Havaalanı’ndaki patlamalarla bir ilgileri bulunmadığını savunmuştu.

Bu arada Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen’de Aden Havalimanı’na düzenlenen saldırıyı “üzücü” olarak nitelendirerek, kınadı. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak yaptığı açıklamada, “BM Genel Sekreteri, yeni hükümetin kabine üyelerinin gelişinden kısa bir süre sonra Aden Havalimanına düzenlenen, onlarca insanın ölümü ve yaralanmasıyla sonuçlanan üzücü saldırıyı kınıyor” ifadelerine yer verdi. Açıklamada, BM’nin Yemen’deki anlaşmazlığı çözmek için siyasi süreci yeniden başlatma çabalarını destekleme konusunda kararlı olduğu vurgulandı.

Hükümet kararlı

Öte yandan önceki gün Aden Havaalanı’na iniş yapar yapmaz terör saldırısına uğrayan Yemen hükümeti üyeleri, darbeyi bitirip ülkeyi geri alarak istikrarı sağlayıncaya dek görevlerini yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, terör eyleminin etkilerini araştırmak üzere ülkedeki meşru hükümeti destekleyen Arap Koalisyonu ile koordineli olarak çalışacak, İçişleri Bakanı, güvenlik ve istihbarat teşkilatı üyelerinden oluşan bir komite kurulması talimatı verdi. Yemen Cumhurbaşkanı “Pusu kurmayı bekleyenler ne kadar terör eylemi yapmaya çalışırsa çalışsın, iyiliğin ve samimi niyetlerin gücü her zaman kötü güçlere ve bunların çeşitli araçlarına galip gelecek” dedi.

Yemen Hükümet Sözcüsü Racih Badi de, İran destekli Husi milislerinin ve aşırılık yanlısı terör örgütlerinin yaptığı terör eylemlerinin, meşru hükümeti geçici başkent Aden’deki görevlerini yapmaktan, güvenlik ve istikrarı korumaya, çeşitli bölgelerde durumu normalleştirmeye yönelik çabalarını sürdürmekten vazgeçiremeyeceğini vurguladı.