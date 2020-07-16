Yeni nesil ‘soğuk savaş’

ABD ile Çin arasında son dönemde giderek daha gergin bir hal alan ilişkiler yeni bir ‘soğuk savaşı’ andırıyor. İki ülke arasında son dönemde özellikle Hong Kong konusu nedeniyle tırmanan gerilim, karşılıklı yaptırım kararlarına neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, son olarak Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ne getirilen Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle Çin’i sorumlu tutan bir yasa tasarısını onayladı ve Hong Kong’a yönelik imtiyazları kaldıran başkanlık kararnamesini imzaladı.



Trump, Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği basın toplantısında, “Bugün Çin’i Hong Kong halkına yönelik baskı politikalarından dolayı sorumlu tutan bir yasa tasarısı ve başkanlık kararnamesi imzaladım” dedi. Hong Kong’a Ulusal Güvenlik Yasası’nı getiren Çinli yetkililerle iş yapan tüm bankalara yaptırım öngören yasa tasarının, Kongre’nin büyük desteğiyle geçtiğini anımsatan Trump, “Bu kararname Hong Kong’un özgürlüğünü elinden alan kişileri ve kurumları sorumlu tutmamızı sağlayan yeni araçlar sağlıyor” diye konuştu. Trump, Hong Kong’daki durumu yakından izlediklerini ve durumun iyi olmadığını kaydederek, “Hong Kong halkının özgürlükleri elinden alındı ve artık serbest piyasada rekabet edemiyor. Birçok insanın Hong Kong’u terk edeceğinden şüphe ediyorum” ifadesini kullandı.



Çin ‘misilleme’ dedi



ABD ile Hong Kong’un çok fazla iş yaptığını, Hong Kong’a birçok ayrıcalık tanındığını kaydeden Trump, “Hong Kong’a imtiyazlı davranışımızı sona erdiren bir kararname imzaladım. Hong Kong şimdi Çin anakarası ile aynı muameleyi görecek. Hiçbir ayrıcalığı ve özel ekonomik muamelesi olmayacak” dedi. Trump, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü’nü “Çin’in kuklası” olarak nitelendirdi.



Çin yönetimi ise yaptırım kararlarına tepkili. Çin Dışişleri Bakanlığı, Trump’ın bu adımına karşılık misilleme yaptırımlarıyla yanıt verileceğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, ABD temsilciliklerine ve ilgili kişilere cezaî önlemler uygulanacağını belirtti, Çin’in meşru çıkarlarına korumak için gerekli yanıtı vereceğini söyledi.



Trump artık ‘gri’leşti



ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün Beyaz Saray bahçesinde düzenlediği brifing sırasında, “saç rengiyle” de dikkat çekti. Alışılmış “sarı saçları”nın, “gri” görünmesi, “Trump’ın gerçek saç rengi”ne döndüğü şeklinde yorumlanırken, bu değişim, bazı yayın organlarında, ülkede karantina nedeniyle kuaförlerin kapalı olmasıyla ilişkilendirildi.













‘Johnson’ın kararı benim eserim!..’



ABD ile Çin arasındaki gerilime İngiltere de ortak olurken, Başkan Donald Trump, İngiliz hükümetinin Çinli Huawei’yi 5G’den dışlama kararı almasında rolü olduğunu savundu. Trump, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın kararının “kendi eseri” olduğunu belirtirken, “Pek çok ülkeyi Huawei kullanmamaya ikna ettik. Bunun çoğunu da şahsen ben yaptım” dedi.



Çin yönetimiyse, kararın ardından İngiltere’ye yönelik yatırımların etkileneceğini, ayrıca “İngiltere’nin küçük bir pazar olduğunu” savundu.