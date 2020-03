Yeni Zelanda kurbanlarını andı

Geçen yıl 15 Mart’ta Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki El Nur Camisi ve Linwood İslam Merkezi’ne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 51 kişi, dün olayın birinci yıl dönümünde anıldı.

Yeni tip koronavirüs endişesiyle Christchurch’deki Horncastle Arena’da yapılması planlanan ulusal anma töreni iptal edilince, binlerce kişi El Nur ve Linwood camilerini ziyaret etti. Dünyanın farklı ülkelerinden ve Yeni Zelanda’nın çeşitli kentlerinden Christchurch’e gelen Müslümanların yanı sıra farklı inançlara mensup ziyaretçiler, terör kurbanlarının anısına taziye alanlarına çiçek bıraktı, dua etti. Anma törenine katılan Yeni Zelanda yerlileri Maoriler ise, El Nur Camisi önünde yaptıkları geleneksel “Haka dansı” ile Müslümanlarla dayanışma içinde olduklarını gösterdi. Maorileri temsilen törende bulunan grup sözcüsü, “Buraya Yeni Zelandanın her köşesinden acınızı paylaşmaya geldik. Güzellik, kardeşlik ve barış mesajı getirdik. Bizim için inanç ayrımı olmaksızın, herkes değerlidir ve her can kutsaldır” dedi.

‘Ülkemiz değişti’

Resmi törenin iptali nedeniyle Christchurch’e gitmeyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, sosyal medya hesabı Facebook’tan, “Bir yıl önce bugün ülkemiz değişti” başlığıklı bir açıklama yayınladı. Saldırı ve sonrasıyla ilgili düşüncelerini aktarmak yerine El Nur ve Linwood cami imamlarının “Christchurch Davetiyesi” adlı mesajını paylaşmak istediğini belirten Ardern, davetiyedeki, “En içten arzumuz, 15 Mart destek selinin kalıcı ve herkese faydası olan bir şeye dönüşmesidir. Büyük hareketler olması gerekmiyor küçük olabilir, küçük ve net değişiklikler. Birine nasıl yardımda bulunabilirim? Kimin bana ihtiyacı var? Kimi savunabilirim?” ifadelerini paylaştı. Saldırı sonrası insanların bir araya gelerek birbirleri arasındaki farklılıkları görmeden dayanışma içinde oldukları ve bunun unutulmaması gerektiği belirtilen bölümlere de yer veren Ardern, “Bir resmi tören yapılmasa da, umarım ki, hepimiz imamların ve cemaatin sözlerini dikkate alırız ve 15 Mart’ta kaybettiklerimizin onuruna uygun bir şekilde hareket etmeyi seçeriz” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’den mesajlar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anma nedeniyle Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Christchurch katliamının yıl dönümünde, bu barbar terör saldırısında kaybettiğimiz Zekeriya Tuyan ve Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığına dur demeliyiz. 15 Mart İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü olsun!” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, 15 Mart tarihinin “İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak kabul edilmesi yönündeki çağrı yinelendi.

Biri Türk 51 kişi ölmüştü

Christchurch kentinde El Nur ve Linwood camilerine 15 Mart 2019’da Cuma namazı sırasında 29 yaşındaki aşırı sağcı Avustralyalı terörist Brenton Tarrant tarafından otomatik silahlarla terör saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda 1’i Türk 51 kişi hayatını kaybetmiş, 2’si Türk 49 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı “ülke tarihinin en kara günü olarak” niteleyen Başbakan Ardern, dünyanın takdirini kazanmıştı. Ardern’in kurdurduğu Kraliyet Komisyonu saldırıyı soruşturmaya devam ediyor. Teröristin, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.