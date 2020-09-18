Yeşil konut projesi, felakete dönüştü! İstila ettiler...

Çin'de hesap edilemeyen davetsiz misafirler konut projesini istila etti. Balkonlara ekilen bitkileri seven sinekler, evleri istila etti. Bakımsızlıktan büyüyen bitkiler, konutları ormana çevirdi.Çin'de bir megakentte hayata geçirilen deneysel bir yeşil konut projesi, apartman sakinlerine her balkonda bakımlı bahçelerin bulunduğu "dikey bir ormanda" yaşama fırsatı sunuyor. Projeyi yürüten emlak acentesine göre 826 dairenin tamamı bu yıl nisan ayında satıldı. Ancak modern bir eko-cennete benzemesi amaçlanan bölge, kıyamet sonrasını anlatan bir filmin setine benziyor. Zira konut projesinde önemli problem yaşanıyor: Sivrisinekler de bu bitkileri çok seviyor.

BİTKİLER, BALKONLARI TAMAMEN YUTTU

Çengdu şehrindeki Qiyi Orman Bahçesi'ne sadece bir avuç ailenin taşındığı bildirildi. Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin güneybatısında başlanan proje 2018'de inşa edildi ve her balkon, bitkilerin büyümesi için yeterli alan bulunacak şekilde tasarlandı. Onlarla ilgilenecek kiracılar henüz taşınmadan 8 büyük bina bitkilerin ve sivrisineklerin istilasına uğradı. AFP'nin haberine göre bitkiler, ihmal edilen bazı balkonları dallarıyla tamamen yuttu.

10 AİLE TAŞINDI

Budanmamış bitkilerin sardığı balkonların arkasındaki bazı pencerelerin kağıtlarla kaplandığı görülürken, yeni evlerine taşınan bazı sakinlerin sivrisineklerle savaşmayı seçtiği anlaşıldı. Az sayıda dairenin ışıklarının yandığı, balkonundaki bitkilerin de budandığı görüldü. Çin devletine bağlı yayın kuruluşlarından Global Times'ta, siteye sadece 10 ailenin taşıdığı ifade edildi.