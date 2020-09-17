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17.09.2020 - 15:50 | | İHA

Yılanı boynuna sarıp otobüse bindi!

Akıllara durgunluk veren olay, İngiltere'nin Manchester kentinde yaşandı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir adam, yılanı boynuna ve yüzüne sararak otobüse bindi.

Yılanı boynuna sarıp otobüse bindi!

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Swinton bölgesinde bir kişi boynuna doladığı yılanı maske gibi kullanarak otobüse bindi. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen olaya tanıklık eden yolculardan biri olay anını anlatırken, “Çok eğlenceliydi. Yılanın korkuluklar üzerinde süründüğünü görene kadar adamın garip bir maske taktığını düşünmüştüm ve yılan ise diğer yolcuları hiç rahatsız etmedi” İfadelerini kullandı.

Bölge Ulaştırma Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Devlet tarafından yapılan açıklamada yüzü korumak için tıbbi maskenin zorunlu olmadığını ve yolcuların kendi maskelerini üretebileceğini veya bandana, atkı gibi uygun kıyafetleri kullanabileceklerini açıkça belirtiliyor. Ancak bu açıklamanın yılan derisi kullanmaya izin verdiğini düşünmüyoruz, özellikle deri halen yılanın üzerindeyken” ifadelerini kullandı.

İngiltere'de geçtiğimiz aylarda korona virüs nedeniyle toplu taşımada maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti.

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