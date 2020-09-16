Yıldırım isabet eden 28 kişi öldü

Times of India'da yer alan habere göre yetkililer, 28 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yıldırım düşmelerinin eyaletlerin farklı bölgelerinde olduğunu belirtti. Meteoroloji Departmanı yağışlı havanın 3-4 gün daha devam etmesinin beklendiği konusunda uyardı.
Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerinde mart-temmuz aylarında aralarında çiftçi, işçi ve çobanların bulunduğu 400'ün üzerinde kişi yıldırımlar dolayısıyla ölmüştü.
Güney Asya'da haziran-eylül döneminde etkili muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.
Hindistan'da her yıl 2 bin civarı kişi yıldırım çarpmaları sonucu yaşamını yitiriyor.
Ruslar akın akın Antalya'ya geliyorKoronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte, başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısında hareketlilik yaşanıyor. Antalya'da ağustos ayında toplam 225 bin olan Rus turist sayısı, eylülün ilk 15 gününde aynı sayıyı yakaladı. Yaz sezonunun kasım ayına kadar uzayacağı öngörülüyor.