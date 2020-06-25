MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yıldırımlar 23 kişiyi öldürdü
ABONE OL
25.06.2020 - 16:49 | | AA

Yıldırımlar 23 kişiyi öldürdü

Muson yağışlarının başladığı dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde çok sayıda yıldırım düştü.

Yıldırımlar 23 kişiyi öldürdü

Hindistan'da şiddetli yağışlar sırasında yıldırım isabet etmesi sonucu 23 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hükümet yetkilisi Upendra Pal, yaptığı açıklamada, gök gürültülü sağanağın etkili olduğu, ülkenin doğusundaki çeşitli kesimlere yıldırım düştüğünü belirtti.

Yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren 23 kişiden 13'ünün Bihar eyaletinin Gopalganj bölgesindeki çiftliklerde çalışan kişiler olduğunu bildiren Pal, yaralanan 10 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını kaydetti.

Bihar eyaletinde, 2019'un Temmuz ayında, şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar 39 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Güney Asya'da haziran ile eylül ayı arasında etkili olan muson yağışları, her yıl büyük çaplı doğal afet ve kazalara yol açıyor.

Bursa'da sel felaketinde ailesini kaybeden İlhan Bilen'in yaşadıkları ortaya çıktıBursa'nın Kestel ilçesinde meydana gelen sel felaketinde ailesinden birçok kişiyi kaybeden İlhan Bilen'in olay anındaki feryadını, bölgeye yardıma giden bir vatandaş böyle görüntüledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazada takla atan motosikletin sürücünü kaskı kurtardı

Kazada takla atan motosikletin sürücünü kaskı kurtardı

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Tüm çalışanlar için geçerli! 6 gün içinde...

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

Mansur Yavaş-İmamoğlu farkı ne? Abdülkadir Selvi'den dikkat çeken yorum

2020 LGS soruları-cevap anahtarı! LGS soru kitapçığı ve cevapları için tıkla!

2020 LGS soruları-cevap anahtarı! LGS soru kitapçığı ve cevapları için tıkla!

Sıradaki Haber