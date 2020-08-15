Yine ‘doğum yeri’ kozunu oynadı!

ABD başkanlık seçimlerinde Demokrat başkan yardımcısı adayı olarak yarışa katılan Kamala Harris’in, ülkede doğmamış olabileceğini söyleyerek seçilme hakkını sorgulayan Başkan Donald Trump, muhalifler tarafından ırkçılıkla suçlandı. Muhafazakar bir hukukçu örgütü olan Judicial Watch’ın başkanı Tim Fitton, Twitter’da Harris’in 1964 yılında ABD’nin California eyaletinde doğduğunda Jamaikalı babası ile Hint annesinin o sırada ülkede yasal ve sürekli oturum hakkına sahip olup olmadığı konusunda şüpheleri ortaya atmıştı. Trump da önceki gün konuya atıfta bulunarak “Kendisinin aday olmak için gereken koşullara haiz olmadığını bugün duydum. Bunun doğru olup olmadığı hakkında hiç bir fikrim yok. Başkan yardımcısı adayı seçmeden önce Demokratlar herhalde bunu kontrol etmiştir diye varsayıyorum. Fakat, aday olma yeterliliğine sahip olmadığı çünkü bu ülkede doğmadığı söyleniyor” dedi.

Karikatür krizi

Trump’ın bu söylemi geçmiş yıllarda eski başkan Barack Obama’nın ABD’de doğmadığı yolundaki sahte iddiaları ısrarla savunmasını akıllara getirdi.

Öte yandan, Avustralya’nın en büyük ulusal gazetesi “The Australian”da yayınlanan ve Harris’i “küçük kahverengi kız” olarak tanımlayan karikatür tepkilere yol açtı. Irkçılıkla suçlanan gazetenin baş editörü Christopher Dore, karikatürün yanında durdu ve Leak’in Harris’i aday gösteren Demokrat Başkan adayı Joe Biden’ın kendi sözleriyle alay ettiğini öne sürdü.

Trump’ı şoke eden soru!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorduğu soruyla ortalık karıştı. Amerikan haber sitesi Huffington Post’un Beyaz Saray muhabiri Shirish Date, söz aldıktan sonra Trump’a “Başkanlıktaki üç-buçuk yıldan sonra şimdiye kadar söylediğiniz tüm yalanlardan pişman mısınız?” diye sordu. Donald Trump, soruyu yanıtlamadan başka bir gazeteciye söz verdi. Date daha sonra Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Beş yıldır bu anı bekliyordum” dedi.