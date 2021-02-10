Yoksul bölgede böbrek ticareti

ABD’nin saygın gazetesi New York Times (NYT), yoksul ülkelerde insanların para için böbreklerini sattığını, bunun en büyük örneğinin de Afganistan’da yaşandığını gündeme taşıdı. Gazeteye göre, Afganistan’da organ ticareti yasak olmasına rağmen Herat kentinde ‘ülkenin ilk böbrek nakli merkezi’ olarak tanıtılan Lokman Hekim Hastanesi özellikle yoksulların böbreğini satmasının önünü açıyor. Kentte gecekondu mahallelerinin yayılması, çevredeki arazinin verimsizliği ve bitmeyen savaş nedeniyle borçlarını ödemek veya ailelerine para götürmek zorunda olan yüzlerce kişinin bu hastanede böbreğini sattığı öne sürüldü. NYT’ye konuşan doktorlar, organ alıcısının bağış yapan kişiyle anlaşmasının hastanenin işi olmadığını ifade ediyor. Haberde, söz konusu hastanede doktor ve aynı zamanda ‘Afganistan Böbrek Transplantasyonunun Kurucusu’ olan Farid Ahmad Ejaz’ın ilk başta, bir düzineden fazla yoksul Herat sakininin böbreklerini nakit karşılığında sattığını inkar ettiği ancak sonra bu ihtimalin olabileceğini söylediği aktarıldı.



4 bin 500 dolara



Öte yandan gazete, hastanenin dördüncü katında iyileşme sürecindeki dört hastadan üçünün böbrek satın aldığını söylediğini yazdı. Bir böbreğin fiyatının 4 bin 500 dolara kadar çıkabildiği ifade edilirken, böbreğini satan kişinin hastane masraflarını da alıcının karşıladığı belirtildi. Ancak böbreğini satanların çoğunun bu karardan pişmanlık duyduğu bildirildi. Böbreğini satan inşaat işçisi Mir Gul Ataye (28) gazeteye şunları söyledi: “Böbreklerimden birini sattıktan sonra eskisi gibi yük kaldıramaz oldum. Fakirlik nedeniyle bu kararı aldım ama şimdi çok pişmanım. Sağlığımı arıyorum.” Gazete, Afganistan’da borçlarını ödemek veya 10 - 15 kişilik ailelerine bakabilmek için böbreğini satanların arttığına dikkati çekti.