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23.02.2021 - 15:27 |

Yolda yürüdüğü için tutuklanan siyahi genç hakkındaki suçlama düşürüldü

ABD polisi, 16 Şubat'ta Teksas eyaletine bağlı Plano şehrinde hayatı felç eden kar fırtınası esnasında yolda yürüdüğü için tutuklanan siyahi Rodney Reese'e yöneltilen suçlamayı düşürdü.

Yolda yürüdüğü için tutuklanan siyahi genç hakkındaki suçlama düşürüldü

Yetkililer olayın sokağın ortasında kısa kollu gömlek giyen ve tökezleyerek yürüyen bir kişiyle ilgili telefon gelmesiyle başladığını söyledi. Yaşananlara dair yayımlanan görüntülerde, sağlık kontrolü için bölgeye giden polisin Reese'i takip ettiği, defalarca nereye gittiğini ve iyi olup olmadığını sorduğu görülüyor. 18 yaşındaki gençse iyi olduğunu belirtip evine gittiğini söylüyor.

Polisler, söz konusu kişiyi 2 dakika boyunca takip ettikten sonra durdurup bir soruşturma yürüttüklerini ve tutuklandığını ifade ediyor.

Guardian'ın haberine göre, Reese "Hayır" cevabını verip yürümeye devam etse de tekrar durduruluyor. Kayıtlarda, kelepçeleme sırasında kısa süreli arbede yaşandığı da görülüyor.

Polisin Facebook'tan yaptığı açıklamada, Reese'in tutuklanmaya karşı koymasına rağmen bununla suçlamadığına dikkat çekildi. Reese ise işten eve döndüğünü ve yardıma ihtiyaç duymadığı için polislerin dur ihtarına uymadığını söyledi.

Plano Teksas Polis Teşkilatı Şefi Ed Drain, memurların sağlık kontrolü için oraya gitmesiyle yolun ortasında yürüdüğü için gerçekleştirilen tutuklama arasında tutarlılık bulunmadığı için suçlamanın düşürüldüğünü bildirdi ve ekledi:

"Onu eve götürmeleri gerekirdi. Gitmesi gereken yer orasıydı."

Drain, yaşananların sebebinin ırk olduğunu düşünmediğini ancak "insanların kalbine ve kafalarının içine giremeyeceğini" söyledi.

"Bana suçlu falanmışım gibi davrandılar" diyen Reese ise yapılan aramanın ve ardından tutuklanmasının ten rengiyle ilgili olduğunu düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:

"Sadece siyahi olduğum için. Bu kadar. Siyahi olduğum için tanıma uyuyorum. Bu canımı acıtıyor dostum. Siyahi olmasaydım telefon aramasının bile yapılmayacağını düşünüyorum."

Kaynak: Independent Türkçe

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