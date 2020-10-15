Yönetmelik değişti: Gizli görevdeki polislere 'cinsel ilişki izni'

Telegraph gazetesinin haberine göre, yeni polis yönetmeliğinde gizli görevdeki polislerin şüpheliyle ilişkiye girmemeleri durumunda gerçek kimliklerinin ortaya çıkacağına inanıyorsa şüpheliyle birlikte olabileceğine yer verildi.

Yönetmelikteki yeni belirlenen kurallara göre, gizli polislerin olası tehlikeleri önlemek için ilişki süresini olabildiğince kısa tutması gerekiyor. Ayrıca memurlardan şüpheliyle birlikte olurlarsa hemen üstlerine bildirmeleri emri verildi.

2015 yılında 7 kadın, gizli görevdeki polisler tarafından kandırıldıklarını, "istismarcı ve manipülatif" uzun süreli ilişkilerde kaldıklarını söylemiş ve dava açmıştı. Dava sonucunda polis tazminat ödedi ve özür yayımladı. Yeni düzenlemenin ardından bu olay gündeme geldi.