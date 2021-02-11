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11.02.2021 - 23:55 | | AA

Yunanistan Parlamentosu tartışmalı "eğitim reformu paketini" onayladı

Yunanistan Parlamentosu, üniversitelere polis müdahalesine yol açabileceği ve eğitim kalitesini düşüreceği gerekçesiyle protesto edilen "eğitim reformu paketini" onayladı.

Yunanistan Parlamentosu tartışmalı "eğitim reformu paketini" onayladı

Ülkede son günlerde üniversite öğrencilerinin yoğun gösterilerine neden olan yasa tasarısı, Yunanistan Parlamentosunda kabul edildi. 

İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi tarafından hazırlanan yasa tasarısı, üniversite kampüslerine üniformalı silahsız özel polislerin yerleştirilmesini öngörüyor. 

Bu güçlerin, rektörlüklere değil, Yunan Polisi'ne bağlı olmasını kapsayan yasaya göre, kampüslere giriş, güvenlik gerekçesiyle elektronik tarama sistemleriyle yapılabilecek. 

Üniversitelere kabul edilecek öğrenci sayısı azaltılacak ve bu sebeple eğitime ayrılan fonlarda da düşüşe gidilecek. 

Yasalaşan reform paketi çerçevesinde ayrıca, özel yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar, devlet üniversitelerininkilerle denk sayılacak. 

MUHALEFET PARTİLERİ SERT ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİ 

Meclis'te üç gündür tartışılan "eğitim reformu paketi", muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmişti. 

Akademisyen ve üniversite rektörlerinin çoğunluğunun karşı çıktığı tasarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan sıkı tedbirlere rağmen başta başkent Atina ve Selanik olmak üzere ülke genelinde yoğun protestolara yol açmıştı. 

Çok sayıda öğrencinin gözaltına alındığı olaylarda, polisin sert müdahalesi dikkati çekmişti. 

Yunanistan'da öğrenciler, dönemin askeri cunta yönetimine tepki amacıyla 14 Kasım 1973'te Atina Teknik Üniversitesini işgal etmişti. Kısa sürede ülke genelinde öğrenci direnişine dönüşen hareket sonrası, 17 Kasım 1973'te tanklar, üniversite kapısını kırarak öğrencilere müdahale etmişti. 

Resmi rakamlara göre 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar sonrası kolluk güçlerinin üniversite kampüslerine girişi yasaklanmıştı.

Çeşme'de şiddetli fırtınaİzmir'in Çeşme ilçesinde denizde hortum meydana geldi. Öte yandan Ayvalık'ın Sarımsaklı Mahallesi'nde de kısa süreyle hortum etkili oldu. Deniz üzerinden kıyıya gelen hortum, mahalledeki bazı binaların çatılarına zarar verdi, araçlarda hasara neden oldu.
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