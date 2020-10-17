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17.10.2020 - 07:00 |

Yunanistan sınıra önlem yığıyor!

Yunanistan, göçmenlerin geçişini engellemek için Türkiye sınırındaki bölgelere güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği, ayrıca 27 kilometrelik bölüme yeni tel örgüler çekmeye başladığı belirtildi.

Yunanistan sınıra önlem yığıyor!

Meriç Nehri kıyısına göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli teller çekmeyi sürdüren Yunanistan’ın son olarak Dedeağaç bölgesinde Türkiye’ye sınırına güçlü ses dalgaları yayan ve insanları sağır edebilecek iki elektronik cihaz yerleştirdiği iddia edildi.

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, insanları sağır edebilecek güce sahip 2 Uzun Menzilli Aktif Akustik Uyarıcı (LRAD) sistemin, Türk-Yunan sınırındaki Yunan polis teşkilatına teslim edildiği belirtildi.

Yunanistan koyduğu cihazların, kullanılması halinde insanların yönünü şaşırttığı, sağır edebildiği aktarıldı.

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