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21.02.2021 - 16:27 | | AA

Yunanistan tiyatrosunda cinsel saldırı depremi

Çocuklara cinsel saldırıyla suçlanan Yunanistan Ulusal Tiyatrosu'nun eski Sanat Yönetmeni Lignadis'in gözaltı fotoğrafları, gazetelerin manşetlerinde.

Yunanistan tiyatrosunda cinsel saldırı depremi

Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis, birden fazla çocuğa cinsel saldırı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, suçlamaların yoğunlaşmasının ardından dün gözaltına alınan Lignadis, avukatı aracılığıyla hakkındaki suçlamaları reddetti.

Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulan Lignadis, biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanıyor.

İKİ HAFTA ÖNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Lignadis, hakkındaki iddiaların kamuoyunda yoğunlaşması üzerine 6 Şubat'ta Yunanistan Ulusal Tiyatrosundaki görevinden istifa etmişti.

Diğer yandan Başbakan Kyriakos Mitsotakis ve Kültür Bakanı Lina Mendoni, Lignadis'i Yunanistan Ulusal Tiyatrosuna atadıkları gerekçesiyle ülkedeki muhalefet partilerince sert şekilde eleştiriliyor.

Yunanistan'da eski olimpiyat şampiyonu yelkenci Sofia Bekatorou da 1998'de Yunan Yelken Federasyonundan bir yöneticinin cinsel istismarına uğradığını açıklamıştı. Bu olayın ardından spor ve sanat dünyasından birçok kişi, cinsel istismar ve pedofili iddialarıyla gündeme gelmişti.

Hostesler, sanatçılar ve iş insanları da bu işe girdi! Aylık 5 bin lira...İstanbul'da yıllar önce kura ile elde edilen pazar tezgahları babadan oğula devrediliyor. Tezgahlar internet üzerinden bile kiralanırken bu durumun fiyatlara da yansıdığı belirtiliyor. Bahçelievler'de 14 tezgahı olduğunu söyleyen bir pazarcı "Bir tahtayı günlük 100 liradan kiralıyorum. Kiraya verdiğimde 4-5 bin lira kazanıyorum. Tezgahlarımı satmaya kalksam hepsini 300 bin liraya satarım. İnsanlar daire alacağına böyle yerleri alıyorlar" ifadesini kullandı. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün ise "Açtığımız davalarda tahta sahibi kişiler arasında hostesler, sanatçılar, iş adamları, müteahhitler, emlakçılar vardı" dedi.
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