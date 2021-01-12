Yunanistan zorunlu askerliği uzatıyor

Atina merkezli “Ta Nea” gazetesinin haberine göre, ülkede Mayıs ayından itibaren zorunlu askerlik süresi 9 aydan 1 yıla çıkarılacak, asker sayısı da 100 bin’den 133 bin’e yükseltilecek. Atina’nın, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de gerilim yaşadığı bir dönemde böyle bir karar alması dikkat çekiyor. Yunanistan, Eylül’de de 11.5 milyar euro’luk savunma programı açıklamıştı.