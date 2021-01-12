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12.01.2021 - 07:00 |

Yunanistan zorunlu askerliği uzatıyor

Son dönemde Türkiye ile yaşadığı sorunlar sonrasında ciddi şekilde silahlanma yarışına giren ve NATO’da Gayrisafi Yurtiçi Hasılası’na oranla savunma harcamalarına en fazla kaynak ayıran ikinci ülke haline gelen Yunanistan, zorunlu askerlik süresini uzatmaya hazırlanıyor.

Yunanistan zorunlu askerliği uzatıyor

Atina merkezli “Ta Nea” gazetesinin haberine göre, ülkede Mayıs ayından itibaren zorunlu askerlik süresi 9 aydan 1 yıla çıkarılacak, asker sayısı da 100 bin’den 133 bin’e yükseltilecek. Atina’nın, Türkiye ile Doğu Akdeniz’de gerilim yaşadığı bir dönemde böyle bir karar alması dikkat çekiyor. Yunanistan, Eylül’de de 11.5 milyar euro’luk savunma programı açıklamıştı.

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