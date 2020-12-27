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27.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Yunanistan’a NOTAM tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Atina tarafından Ege ve Doğu Akdeniz’de yayınlanan NOTAM hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Yunanistan’a NOTAM tepkisi

Türkiye’nin, Yunanistan ile diyalog kanallarının önkoşulsuz açılması konusundaki tutumunda değişiklik olmadığını belirten Aksoy, ancak Atina’nın bölgede gerginliği artırıcı ve kışkırtıcı adımlarının sürdüğünü vurguladı. Aksoy, şunları kaydetti: “Buna son örnek, Yunanistan’ın yayımladığı bir NOTAM’la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege’yi boydan boya ve Doğu Akdeniz’de çok geniş bir sahayı 4 Ocak’tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.”             

 

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