Yunanistan’a NOTAM tepkisi

Türkiye’nin, Yunanistan ile diyalog kanallarının önkoşulsuz açılması konusundaki tutumunda değişiklik olmadığını belirten Aksoy, ancak Atina’nın bölgede gerginliği artırıcı ve kışkırtıcı adımlarının sürdüğünü vurguladı. Aksoy, şunları kaydetti: “Buna son örnek, Yunanistan’ın yayımladığı bir NOTAM’la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege’yi boydan boya ve Doğu Akdeniz’de çok geniş bir sahayı 4 Ocak’tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz.”