Yunanistan'da adalara ilk seferler başladı

Bugüne kadar 2 bin 878 testin pozitif sonuç verdiği ve Covid-19'un 171 can aldığı Yunanistan’da, adaların ana karayla bağlantısı bugün tekrar başladı.

Turizm sektörünü canlandırmayı hedefleyen ve bu doğrultuda corona virüse karşı önlemlerini gevşeten Yunanistan, Mart ayında gemi seferlerini durdurmak zorunda kalmıştı.

Yunanistan, salgını İtalya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine kıyasla daha hafif atlatıyor. Başbakan Kiryakos Miçotakis de, ülkede turizmi yeniden başlatma planını erkene çekerek 15 Haziran’dan itibaren turistlerin kabul edileceğini duyurdu.

1 Temmuz’dan sonra ülkeye girenlerden iki hafta boyunca karantinaya girmesi talep edilmeyecek.

Öte yandan enfeksiyonun yaygın olduğu ülkelerden turist kabul edilmeyecek. Yunanistan ekonomisinin çeyreğini turizm endüstrisi oluşturuyor.