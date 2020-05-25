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25.05.2020 - 18:23 | | AA

Yunanistan'da corona virüste son durum! Kafe ve restoranlar açıldı

Yunanistan'da yeni tip corona virüs vaka ve ölü sayısının azalmasıyla alınan önlemler kademeli olarak gevşetilerek normalleşme planları hayata geçiriliyor.

Yunanistan'da corona virüste son durum! Kafe ve restoranlar açıldı

Kuaförler, ayakkabı, mobilya, kozmetik ve ikinci el eşya satan dükkanların açılmasının ardından, alınan tedbirler çerçevesinde yaklaşık iki ay kapalı kalan kafe ve restoranlar da bugün hizmet vermeye başladı.

Belirli kurallara uyarak sadece dış alanlarda müşterilerine hizmet vermeye başlayan kafe ve restoranlarda çalışanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

İşletmeciler, masalar arası mesafe zorunluluğu nedeniyle gelirlerinin azalacağından şikayet etti.

Akropolis'in de bulunduğu ve Atina'nın en ünlü semtlerinden Monastiraki'de restoran sahibi Dimitris Vogontas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün işletmelerimizi tedirgin bir şekilde açtık. Eskiye göre masa sayımız neredeyse yarıya düştü. Kazancımız oldukça azalacak. Ne kadar müşteri geleceği konusunda endişeliyim." diye konuştu.

Thisio bölgesinde kafe işletmecisi Yannis Sanais de yeni dönemde önceliklerinin hijyen ve temizlik olduğunu vurguladı.

 

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