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05.08.2020 - 08:59 | | AA

Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

Yunanistan'ın liman kenti Dedeağaç'ta sığınmacıları taşıyan bir aracın devrildiği kazada 10 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yunanistan'da sığınmacıları taşıyan araç kaza yaptı: 10 ölü

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sığınmacıların bulunduğu bir araç, Egnatia karayolunda seyir halindeyken 04.00 sularında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Yaralıların Dedeağaç Hastanesi'ne kaldırıldığı, kazanın nedeninin ise araştırıldığı aktarıldı.

Dedeağaç, Yunanistan'ın Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.

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