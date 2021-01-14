Yunanistan’dan ‘aşı sertifikası’ önerisi

Pfizer/BioNTech, Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sanofi/Pasteur-GSK, Johnson&Johnson ve Alman CureVac şirketleriyle aşı tedariği ile ilgili ön anlaşmalar imzaladı. firmalarıyla da ön anlaşmalar gerçekleştirdi. Opsiyonlu alımlarla birlikte Avrupa Komisyonu şimdiye kadar toplam 2.3 milyar aşı dozu satın almayı taahhüt etti. Aşıların satın alınması için piyasaya sürme izni çerçevesinde Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) onay sürecini hızlandıran Komisyon, 21 Aralık’ta EMA’nın onayını alan Pfizer/BioNTech aşısı, 6 Ocak’ta da Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının piyasaya sunulmasına izin verdi. Avrupa Komisyonu aşılama strateji çerçevesinde, Avrupa Birliği’ne (AB) üye tüm ülke vatandaşlarının aşılanabilmesi için elini cebine attı. Bu sayede zengin veya fakir demeden Avrupa Komisyonu üye tüm ülkelere aşı temin etmiş oldu. Bu strateji çerçevesinde AB yıl sonuna kadar Avrupa nüfusunun en az yüzde 40’ını yani 160 milyonu aşılamayı hedefledi.

Hangi aşılar için...

Geçen yıl aralık ayında AB ülkelerinde aşı kampanyaları başlatıldı ancak aşılamanın yavaş ilerlediğine yönelik eleştiriler devam ederken Yunanistan AB’ye üye ülkeler arasında seyahat kısıtlamasına son vermek için ilginç bir öneride bulundu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, koronavirüs pandemisinden dolayı durma noktasına gelen uluslararası seyahatlerin yeniden canlandırılması için AB çapında bir Kovid-19 aşı sertifikası oluşturulması çağrısında bulundu. Atina, bu sayede seyahat kısıtlamalarına da kademeli olarak son verilmesini hedefliyor. Avrupa Komisyonu öneriyi henüz değerlendirmedi ancak şimdiden üçüncü ülkelerde tartışmalara ve soru işaretlerine neden oldu. Zira AB’nin aşı sertifikasının sadece AB’ye üye ülkeler arasında seyahat etmek amacıyla mı kullanılacak yoksa üçüncü ülkelerden gelecek olan vatandaşlara da mı uygulanacak sorusunu da beraberinde getirdi. EMA’nın onaylamadığı bir aşının uygulandığı üçüncü ülke vatandaşları AB topraklarına giriş yapabilecek mi? önerinin akla getirdiği bir diğer soru oldu. Milliyet’in sorularını yanıtlayan Avrupa Komisyonu yetkilileri, Yunanistan’ın aşı sertifikasına yönelik önerisinin şimdilik değerlendirme aşamasında olduğunu hatırlatarak, tüm sorulara cevap vermek için henüz çok erken olduğuna işaret etti. Yunanistan Başbakanı ayrıca AB’nin ortak bir formül üzerinde anlaşması durumunda sertifikanın uluslararası bir boyut kazanabileceğini ve böylece küresel ölçekte hareketliliğin yeniden sağlanmasına katkıda bulunulabileceğini ifade etmişti. Kovid-19 salgınının ilk dalgasında oldukça başarılı bir grafik çizen Yunanistan’da ekimden bu yana vaka sayısındaki artış sağlık sistemini kötü bir şekilde zorladı. Geçen yıl kasımda yeni kısıtlamaları yürürlüğe sokan Yunanistan’da vaka sayısı 146 bini geçti, virüs kaynaklı can kaybı ise 5329’u buldu.

AB’den 2.3 milyar dozluk anlaşma



Pfizer-BioNTech: 600 milyon doz

Moderna: 160 milyon doz.

AstraZeneca: 400 milyon doz.

Sanofi-Pasteur-GSK: 300 milyon doz

Johnson&Johnson: 300 milyon doz.

CureVac: 225 milyon doz.

Novavax: 100 milyon doz.