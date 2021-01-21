MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Yunanistan'dan flaş 'asker' hamlesi! Mayıstan itibaren geçerli olacak
ABONE OL
21.01.2021 - 22:06 | | AA

Yunanistan'dan flaş 'asker' hamlesi! Mayıstan itibaren geçerli olacak

Gelen son dakika haberine göre; Yunanistan'da kara kuvvetleri için 9 ay olan zorunlu askerlik süresinin 1 yıla çıkarılacağı bildirildi. Söz konusu karar, mayıstan itibaren uygulanacak.

Yunanistan'dan flaş 'asker' hamlesi! Mayıstan itibaren geçerli olacak

 

Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanan Dış ilişkiler ve Savunma Konseyi (KYSEA) Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Kara kuvvetlerinde 9 ay olan askerlik görevinin 12 aya uzatılacağını belirten Panayiotopulos, bu kararın mayıstan itibaren geçerli olacağını aktardı.

Panayiotopulos, Miçotakis'in Silahlı Kuvvetlerin imkan ve personel düzeyinin geliştirilmesi talimatı doğrultusunda bu kararı aldıklarını söyleyerek, konuya ilişkin detaylı açıklamanın gelecek günlerde yapılacağını kaydetti.

DONANMA VE HAVA KUVVETLERİNDE 12 AY ZORUNLU ASKERLİK UYGULANIYOR

Başbakan Miçotakis, 13 Eylül 2020'de Selanik Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, orduya 2025'e kadar 15 bin personel takviyesi yapılacağını duyurmuştu.

Yunanistan'da donanma ve hava kuvvetlerinde halihazırda 12 ay zorunlu askerlik uygulanıyor.

Ülkede 19 yaşından büyük ve sağlıklı erkeklerin, askerlik hizmetini tamamlama zorunluluğu bulunuyor.

Bakan Koca, 85 yaş ve üstündekilerin evlerinde Kovid-19 aşısı olduğu anları paylaştıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 yaş ve üstündeki vatandaşların evlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduğu anların görüntülerini paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

Son dakika: Koronavirüste kritik tablo! İşte dikkat çeken rakamlar...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz

Bakan Koca'da aşı paylaşımı: Onları korumak sorumluluğumuz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet