Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a Patriot bataryası

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Yunanistan'ın ABD'den satın aldığı Yüksek İrtifa Hava Savunma füzesi Patriot bataryalarından birini Suudi Arabistan'a vermesinin kararlaştırıldığını belirterek, bu durumun Yunanistan'ı bölgede istikrar unsuru olarak öne çıkardığını ve enerji güvenliğine katkı sağladığını savundu.

Peças, düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ı ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Arap yetkililerle olan temaslarında, jeopolitik meselelerin yanı sıra Yunanistan'dan Suudi Arabistan'a bir adet Patriot füze bataryası verilmesi meselesinin ele alındığını açıkladı.

Bu konudaki görüşmelerin 2019'da başladığını ve söz konusu girişimde ABD, İngiltere ve Fransa'nın da yer aldığını ifade eden Peças, "(Suudi Arabistan'a) Patriot verilmesi enerji güvenliğine katkı sağlıyor, ülkemizi bölgede istikrar unsuru olarak öne çıkarıyor ve Suudi Arabistan ile olan bağlarımızı güçlendiriyor. Ve tabii ki savunma sistemi olarak bölgedeki diğer ülkeler için bir tehdit oluşturmuyor." dedi.

Peças, Yunanistan'ın, Suudi Arabistan'a Patriot bataryası vermesinin ülkenin askeri gücünü etkilemeyeceğini, Patriotların sevk edilmesi ve konuşlandırılmasıyla ilgili maliyetin tamamının Suudi Arabistan tarafından karşılanacağını belirtti.

Patriot füze sisteminin Suudi Arabistan'da "kritik enerji yapılarının" korunmasında kullanılacağını aktaran Peças, "Yunanistan’ın caydırıcı gücü devam ediyor. Daha önce atıl durumda bulunan bir adet Patriot bataryası 20 Ocak 2020 tarihinden itibaren aktif hale getirildi. Girişimin maliyetinin tamamı ise Suudi Arabistan tarafından karşılanacak." ifadelerini kullandı.