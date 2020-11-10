Zafer Azerbaycan’ın

30 yıldır işgal altında tuttuğu Dağlık Karbağ’dan Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılar düzenleyen Ermenistan, Azerbaycan’ın 27 Eylül’de başlattığı karşı harekatta hezimete uğradı. Azerbaycan’ın ilerleyişi karşısında tutunamayan ve ağır kayıplar veren Ermenistan teslim oldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan dün gece yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkes için ortak bir bildiri imzaladığını duyurdu. Paşinyan, bunun kendisi ve Ermenistan halkı için ‘son derece acı verici’ olduğunu ancak söz konusu kararın verilmesi gerektiğini belirtti.



Çatışma sona erdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması gece 00:00’dan itibaren başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ile video-konferansla ortak açıklama yaparak anlaşmayı imzaladı. Aliyev, imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini duyurdu. Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, “Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek. Kelbecer 15 Kasım, Laçın ise 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verilecek” dedi. Anlaşmanın Ermenistan’ın yenilgisi anlamına geldiğini söyleyen Aliyev, Paşinyan’ın anlaşmayı kendi isteğiyle değil Azerbaycan’ın “demir yumruğu” sayesinde imzaladığını ifade etti. Aliyev, “27 Eylül’den bugüne kadar 300 civarında yerleşim biriminin kurtarılması Ermenistan ordusunun belini kırdı. Rus askeri anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle kalacak, taraflar itiraz etmezse bu süre uzatılabilecek.



Erdoğan’a teşekkür



“Savaşın sona eriyor oluşundan memnunum” diyen Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. “Sorunun çözümü için ortak bir format oluşturduk” ifadelerini kullanan Aliyev, Karabağ’a hem Türk hem de Rus barış güçlerinin konuşlanacağı bilgisini paylaştı.

Putin’den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu. “Azerbaycan ile Ermenistan arasında 00:00’dan itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar” diyen Putin, Dağlık Karabağ’daki temas hattı ve Karabağ’ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti. Yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ’a ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi. Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, “Ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak” dedi. Putin, “Varılan anlaşmalar, Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde, Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak” ifadesini kullandı.



Erivan’da protesto

Ateşkes anlaşmasının ardından Ermenistan’ın başkenti Erivan’da protesto gösterileri başladı. Göstericilerin başbakanlık konutuna yürüdüğü bildirildi. Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı’na istifa çağrısında bulundu.









Rus helikopteri düşürüldü



Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenistan’da bir Rus askeri helikopterinin roketatar ile düşürüldüğünü, mürettebattan 2 kişinin hayatını kayettiğini, 1 kişinin yaralı olduğunu açıkladı. Mi-24 tipi Rus askeri helikopterinin düşürüldüğü sırada 102. Rus askeri üssüne ait bir konvoya eşlik ettiği belirtildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ise Rus helikopterinin, Azerbaycan Ordusu tarafından “yanlışlıkla” düşürüldüğünü duyurdu. Azerbaycan saldırıda Moskova’nın hedeflenmediğini, gerekli tazminatı ödemeye hazır olduklarını açıkladı.