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29.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Zaferin notları 1 milyona satışta

Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart’ın 1805 yılında gerçekleşen Austerlitz Savaşı’ndaki zaferi, bugün bile askeri okullarda ders olarak anlatılıyor.

Zaferin notları 1 milyona satışta

Napolyon Bonapart’ın bu zaferle ilgili stratejik bilgiler verdiği ve düşüncelerini aktardığı el yazması notların 1 milyon eurodan (8.9 milyon TL) satışa çıktığı açıklandı. Napolyon’un 74 sayfalık notları, 1815’teki Waterloo Savaşı’ndaki yenilgisinin ardından sürgüne gönderildiği St Helena adasında sadık yardımcısı General Henri-Gatien Bertrand’a yazdırdığı belirtildi.

Düzeltmeler yaptı

1821’de ölen ünlü imparatorun notlarda birkaç düzeltme yaptığı ve bazı sözcüklerin üstünü çizip küçük yazılarla açıklamalar eklediği görülüyor. Öte yandan Napolyon notlarda kendisinden “Ben” diye birinci tekil şahıs olarak değil, “İmparator” şeklinde bahsediyor. Napolyon’un Rusya ve Avusturya’ya karşı savaştığı Austerlitz Savaşı’ndaki stratejisi hâlâ en iyi taktik olarak kabul ediliyor. Notlar, Fransız Arts et Autographes galerisi tarafından 27 - 31 Ocak tarihleri arasında satışa çıkarıldı. 

İtibarını korumak için yazdırdı

Napolyon Bonapart’ın Austerlitz Savaşı’yla ilgili düşüncelerini yazdırması “gurur meselesi” olarak açıklanıyor. Fransız imparatorun bu notlarla Waterloo Savaşı’ndaki yenilgisi nedeniyle zedelenen itibarını onarmak istediği belirtiliyor. İddiaya göre, Bonapart, Austerlitz zaferini yazdırıp gelecek kuşaklara kalmasını sağlayarak “İmparatorunuzun büyük başarıları da vardı” demek istedi.

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