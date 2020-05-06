‘Zatürre’ hastası covid-19 çıktı’

Çin Hubey bölgesinin başkenti Vuhan’da 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan buradan dünyaya yayılan Kovid-19, Ocak 2020’den sonra dünyaya yayıldı. Virüsün ilk ortaya çıktığı tarihin geçen yılın ekim ve kasım ayları olduğuna dair de iddialar ortaya atıldı. Kovid-19 salgını, ocak ayından itibaren yaygın bir şekilde bazı hastalarda belirti göstermeden gelişen ve tedavi ile aşılara cevap vermeyen bir zatürre görülmesi üzerine “yeni bir tür koronavirüs, SARS-CoV-2” olarak tanımladı. Çin’de 4633 kişinin ölümüne yol açan Kovid-19 salgınından en ağır etkilenen ilk Avrupa ülkesi 29 binden fazla kişinin can verdiği İtalya oldu. Salgın İtalya’dan sonra en çok İspanya, Fransa ve İngiltere’yi vurdu. İtalya’da ilk resmi vaka 20 Şubat’ta açıklanmıştı. Fransa’da ise ilk vaka 24 Ocak diye kayıtlara geçmişti. Fransa ile ilgili bu iddia salgının Avrupa’da yayılmasına dair resmi anlatıyı değiştirebileceği belirtiliyor.

Geriye dönük inceleme

Fransa’da da ABD gibi benzer bir çalışma yapıldı. Ölü sayısının 25 bini geçtiği, vaka sayısının da 170 bine dayandığı Fransa’da ilk Kovid-19 vakasının resmi açıklamadaki gibi 24 Ocak’ta değil, 27 Aralık 2019’da görüldüğü iddia edildi. Doktorlar bu iddiayı o dönemdeki hastalardan alınan 24 örnek üzerinde yeni yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasıyla gerekçelendirdi. Fransa’da geçen yılın sonlarında yayılmaya başladığı iddiası, Paris yakınlarındaki Avicenne Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinden sorumlu olan Prof. Yves Cohen’e ait.

İki kez test yapıldı

Prof. Yves Cohen, Aralık 2019’da hastanede tedavi gören ve mevsimsel grip testleri negatif çıkan bazı hastalardan o dönemde alınan örneklere test yaptıklarını söyledi. Fransız kanalı BFM’ye konuşan Cohen, “Zatürre teşhisi konulan ve (grip) testleri negatif çıkan tüm kişilerin testlerini yeniden analiz ettirdik. 24 hasta arasında 27 Aralık günü benim de çalıştığım Avicenne Hastanesi’ne bulunan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı” dedi. Fransız doktor, “İki kez kontrol ettik ve yine aynısı çıktı. Dolayısıyla aralık ayında Kovid-19 vardı” dedi. Fransa’daki resmi açıklamaya göre, hem ülkenin hem de Avrupa’nın ilk korona virüsü vakası 24 Ocak’ta Bordeaux kentindeki bir erkek hastada tespit edilmişti. ABD’de ilk Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 17 Şubat, 26 Şubat ve 6 Mart tarihlerinde gerçekleştiği düşünülüyordu. Ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ilk ölümün 6 Şubat’ta gerçekleştiği iddialarını doğrulamıştı.

Serbest dolaşımın 11 Mayıs’ta kaldırılacağı Fransa’da bu tarihten itibaren kreş, ilk ve ortaokullar kademeli ve isteğe bağlı olarak açılacak. Yine aynı tarihte kafe ve restoranlar dışında iş yerleri, mağazalar, küçük müzeler ve kütüphaneler tekrar hizmet vermeye başlayacak.

BİRLEŞİK KRALLIK, KITA AVRUPA’SINI GERİDE BIRAKTI

CAN KAYBI 30 BİNİ GEÇTİ

Dünyanın mücadele ettiği Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 253 bini geçti. Hastalığın bulaştığı kişi sayısı da 3.6 milyonu aştı. Kovid-19 hastalığı iyileşen kişilerin sayısı da 1.2 milyonu geçti. 70 bin kişinin yaşamını yitirdiği ABD salgında en çok can kaybının yaşandığı ülke oldu. ABD’den sonra 29 bin 315 ölümle salgında en çok hayatın yok olduğu ülke İtalya’ydı. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, 24 Nisan itibarıyla 29 bin 648 kişinin Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. İngiltere ile birlikte Galler’deki ölüm belgelerine göre bu sayının çıktığı açıklanırken, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın da dahil olmasıyla birlikte Ada’da ölüm sayısının 30 bini geçtiği açıklandı.

BİLİM İNSANINDAN ŞAŞIRTAN HAREKET





İngiltere’de sokağa çıkma yasağının önemi konusundaki ısrarı nedeniyle “Prof. Sokağa Çıkma Yasağı” lakabı takılan Prof. Dr. Neil Ferguson, sokağa çıkma ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından bilim kurulu üyeliğinden istifa etti. Ferguson’ın, evlilik dışı ilişkide olduğu bir kadını iki kez evine kabul ettiği ortaya çıkmıştı. The Telegraph gazetesine açıklama yapan Ferguson, “hatasını kabul ettiğini” belirterek, davranışına gerekçe olarak Kovid-19 testinin pozitif çıkmasından sonra kendisini iki hafta karantinaya aldığını ve hastalığa karşı bağışıklık kazandığına inanmasını gösterdi. Matematiksel Biyoloji uzmanı da olan Ferguson, salgınında sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe gibi önlemlerin alınmaması halinde ülkedeki ölü sayısının 500 bine kadar çıkabileceğini iddia eden bilimsel raporun mimarı olarak biliniyor. Rapor, salgının başlangıcında “sürü bağışıklığı” stratejisini benimseme eğilimindeki İngiliz hükümetinin tutum değiştirmesine yol açmıştı.

DSÖ’DEN ÇAĞRI: TÜM ÜLKELER KAYITLARINI KONTROL ETSİN

Fransa’daki Kovid-19 salgınının zannedilen yaklaşık bir ay önce ortaya çıkması sonrası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) diğer ülkelere de 2019 sonundaki şüpheli vakaları inceleme çağrısı yaptı. DSÖ, Fransa’daki ilk vakanın aralık ayında görülmüş olduğuna dair haberin şaşırtıcı olmadığını, diğer ülkelerin de kayıtları geriye dönük olarak incelemesinin faydalı olacağını açıkladı. DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier “Daha fazla erken vakanın bulunması mümkün” dedi.

HİNDİSTAN

ALKOLE ‘KORONA’ VERGİSİ

Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bölgelerdeki risk oranına göre hafifletildiği Hindistan’da, alkol satan dükkânların önünde uzun kuyrukların oluşması sonrası alkole yüzde 70 “korona vergisi” getirildi. Vergi önceki gün içki satan dükkanların önünde sosyal mesafe kurallarına uyulmadan uzun kuyrukların oluşmasının ardından geldi. Yetkililer alkol vergisinin halk sağlığı adına getirildiğini söylese de ülkede 36 eyalet ile federal bölgenin virüs nedeniyle ekonomik iflasın eşiğine geldiği, yeni verginin de ek gelir sağlamak için konduğu yorumu yapılıyor. Hindistan’daki son 24 saatte 3900 yeni vakanın tespit edildi, ölü sayısı ise 1568’e yükseldi.

‘DÜNYAYA SINIRIMIZI AÇMAYACAĞIZ’





Yeni Zelanda’da martın ortasından bu yana ilk kez iki gün üst üste Kovid-19 vakası tespit edilmedi. Avustralya’yla bir “seyahat balonu” üzerine çalıştıklarını duyuran Başbakan Jacinda Ardern, “Uzun süre boyunca dünyanın geri kalanına sınırlarımızı açmayacağız” dedi. Şimdiye kadar 1487 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği Yeni Zelanda’da 50 günden sonra iki gündür yeni Kovid-19 vakasına rastlanmadı. Ardern, elde edilen başarının Yeni Zelandalıların gurur duyabileceği bir çabanın kanıtı olduğunu söyledi. Vaka sayısını düşük tutmak için vatandaşlarını daha kararlı bir şekilde çalışmaya davet eden Ardern, “Bu noktada potansiyel zaferimizi baltalayacak herhangi bir şeyi yapmayın” çağrısı da yaptı.

İSVEÇ

‘KASIMDA VAKA OLABİLİR’

Fransa’dan sonra İsveç’ten de ilk vaka tarihine ilişkin bir açıklama geldi. İsveç devlet epidemiyoloğu Anders Tegnell, geçen yıl kasım-aralık aylarında Çin’in Vuhan kentinden ülkeye gelen kişiler arasında bireysel vakalar olabileceğini söyledi. Tegnell, “Biz Avrupa’da vaka görene kadar Vuhan’ın dışında herhangi bir vaka görülmedi. Bu nedenle bireysel vakalar bulabileceğimizi düşünüyorum. Bu hiç de garip değil, çok doğal” dedi.

VUHAN’DA OKULLAR AÇILIYOR

Kovid-19 salgının başladığı Çin’in Vuhan kentinde lise son sınıf öğrencileri bugün okula dönüyor. Eğitime geri dönecek öğrenciler, ülkenin üniversiyete giriş sınavı olan Gao Kao hazırlıklarına devam edecek. Sınav bir ay ertelenerek temmuz ayına alınmıştı. Bir süredir online eğitim gören öğrencilere yeniden alışma sürecinde psikolojik destek de verilecek. Lise son sınıf dışındaki öğrencilerin de kademeli olarak eğitime dönmesi planlanıyor ancak onlar için henüz bir takvim açıklanmadı.

RUSYA’DA ÜÇ DOKTOR ‘PENCEREDEN DÜŞTÜ’

Amerikan CNN televizyonu, Rusya’da son iki hafta içinde Kovid-19 hastalarını tedavi eden üç doktorun şüpheli bir şekilde çalıştıkları hastanelerin pencerelerinden düştüğünü duyurdu. Çalışma koşullarını eleştiren doktorlardan ikisi yaşamını yitirirken biri ağır yaralandı. Başkent Moskova’nın güneyindeki Voronezh kentinde Aleksander Şulepov adlı 37 yaşındaki bir ambulans doktoru, Kovid-19 hastası olmasına rağmen çalışmaya zorlandığını söylediği bir video yayımladıktan 10 gün sonra çalıştığı hastanenin ikinci katından düştü. Yerel medyanın bölgesel sağlık yetkililerine dayanarak verdiği habere göre, cumartesi günü meydana gelen olayda kafatası çatladığı belirtilen Şulepov’un durumu ağır. CNN’e göre Şulepov, pencereden düşen üçüncü doktor oldu. Sibirya’nın Krasnoyarsk kentinde bir hastanenin başhekim vekili olan 47 yaşındaki Elena Nepomnyaşçaya 1 Mayıs’ta hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında koronavirüs hastası olan doktorun bir hafta yoğun bakımda kaldıktan sonra öldüğünü duyurdu.

ABD’DE MASKE CİNAYETİ

ABD bir mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Calvin Munerlyn, eyalet yasaları uyarınca, ismi ve yaşı açıklanmayan bir kız çocuğu maskesi olmadığı için içeri almadı. Çocuğun annesi olan Sharmel Teague, kısa süre sonra mağazaya giderek güvenlik görevlisiyle tartıştı. Yetkililerin anlattığına göre güvenlik görevlisine bağırdı ve tükürdü. Kadın daha sonra eşi Larry Teague ve oğlu Ramonyea Bishop’ı alarak yeniden mağazaya geldi. 23 yaşındaki Bishop, güvenlik görevlisini başının arkasından vurarak öldürdü. Öldürülen güvenlik görevlisinin annesi “Oğlum sadece işini yapıyordu” dedi. Sharmel Teague gözaltına alınırken, eşi ve oğlu hâlâ aranıyor. Üçü de planlı cinayetle suçlanıyor.