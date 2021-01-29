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29.01.2021 - 21:39 | | AA

Zimbabve'de 4 bakanın, Kovid-19'dan ölmesinin ardından kısıtlamalar 2 hafta uzatıldı

Afrika ülkelerinden Zimbabve'de kabineden 4 bakanın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası kısıtlamalar 2 hafta daha uzatıldı. Devlet Başkanı Yardımcısı Constantino Chiwenga, ulusa sesleniş konuşmasında, daha önce 31 Ocak'a kadar ötelenen Kovid-19 kısıtlamalarının, 15 Şubat'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Zimbabve'de 4 bakanın, Kovid-19'dan ölmesinin ardından kısıtlamalar 2 hafta uzatıldı

 

Yakın zamanda Kovid-19'a karşı aşılamanın yapılacağı bilgisini veren Chiwenga, salgının yayılmasını engellemek için gerekli adımların atıldığını sözlerine ekledi. 

4 BAKAN HAYATINI KAYBETTİ 

Zimbabve'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Joel Matiza, Tarım Bakanı Perence Shiri, Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba ve Dışişleri Bakanı Sibusiso Moyo Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. 

4 bakanın hayatını kaybetmesi sonrası devlet dairelerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla, memurların evden çalışmasına karar verilmişti. 

Bugüne kadar 32 bin 646 kişide Kovid-19 tespit edilen ülkede virüsten ölenlerin sayısı 1160'a yükseldi.

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