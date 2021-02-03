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03.02.2021 - 13:40 | | AA

Zincirleme trafik kazası faciaya dönüştü: 32 ölü

Uganda'da iki kamyon ve üç otomobilin karıştığı kazadan yalnızca beş kişi yaralı kurtulabildi, görüntüler şok etkisi yarattı.

Zincirleme trafik kazası faciaya dönüştü: 32 ölü

Afrika ülkelerinden Uganda'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 32 kişinin öldüğü bildirildi.

Uganda Kızıl Haç Komitesi Halkla İlişkiler Müdürü Irene Nakasiita yaptığı açıklamada, Fort Portal-Kasese karayolunda meydana gelen kazaya 2 kamyon ve 3 otomobilin karıştığını söyledi.

Nakasiita, "Kasese bölgesindeki zincirleme trafik kazasında 32 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı." dedi.

Kaza sonrası bölgeye sağlık ekiplerinin gönderildiğini belirten Nakasita, yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktardı.

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