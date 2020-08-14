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14.08.2020 - 14:24 | | AA

Zorunlu askerliği reddedenleri mayın tarlasına sürdüler

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist guruplar, Dera ilindeki zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Zorunlu askerliği reddedenleri mayın tarlasına sürdüler

AA muhabirinin askeri muhalif kaynaklardan edindiği bilgiye göre, rejimin zorla askere almak istediği yaklaşık 100 kişilik grup bu uygulamayı reddederek, muhalif bölgelere geçmek istedi.

Esed rejimi askerleri ve İran destekli terörist grupların refakat ettiği siviller, Dera ilinden getirilerek rejimin kontrolündeki Halep'den Nübbül beldesine götürüldü.

Rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Afrin ve İdlib'e geçmek isteyen sivilleri buradan mayın tarlasına yönlendirdi.

Mayınların infilak etmesiyle en az 8 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 15 kişi Afrin'de tedavi altına alındı.

Gruptan geride kalanlardan ise haber alınamıyor.

Bakan Akar ve komuta kademesi Donanma Komutanlığı'ndaBakan Akar ve TSK komuta kademesi Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında incelemelerde bulunuyor.
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