MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Zürih'te bir kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü
ABONE OL
06.07.2020 - 08:29 |

Zürih'te bir kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

İsviçre'nin Zürih kentindeki hayvanat bahçesinde tutulan Sibirya kaplanı, hayvanat bahçesinin kadın bakıcısına ziyaretçilerin ve diğer çalışanların önünde saldırarak öldürdü.

Zürih'te bir kaplan, ziyaretçilerin gözü önünde bakıcısına saldırıp öldürdü

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, personelin yardıma koşup kaplanı kafesten uzaklaştırdığı, ancak 55 yaşındaki bakıcının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Cumartesi günü yaşanan olayla ilgili başlatılan soruşturmada, bakıcının kaplanla neden aynı anda kafeste olduğu araştırılıyor.

Irina adlı kaplanın 2015'te Danimarka'daki bir hayvanat bahçesinde doğduğu ve geçen yıl Zürih'e nakledildiği belirtildi.

AP haber ajansına konuşan hayvanat bahçesi müdürü Severin Dressen, bakıcının bir süredir orada çalıştığını söyledi.

Dressen, bakıcının yakınlarına baş sağlığı diledi.

Olay nedeniyle hayvanat bahçesi Pazar günü kapalı kaldı. Olaya tanık olanlar için psikolojik destek sunuldu.

Hayvanat bahçelerinde tutulan hayvanların insanlara saldırması oldukça ender bir olay.

Ancak Zürih'te bunun ilk saldırı olmadığı, Aralık 2019'da da bir timsahın temizlik sırasında bakıcının elini ısırdığı bildirildi.

Timsah bakıcının elini bırakmayınca ateş edilip öldürülmüştü.

Kaynak: BBC Türkçe

Milliyet'te Gündem (6 Temmuz 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada günün öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

İşte patlamanın olduğu fabrika!

İşte patlamanın olduğu fabrika!

Son dakika! Lisede dehşet! Rambo bıçağı ile saldırdı

Son dakika! Lisede dehşet! Rambo bıçağı ile saldırdı

Sıradaki Haber