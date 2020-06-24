06.30’da sokaklarda

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, mahallelerde sabah 06.30’da yaptığı şafak mesailerine yeni normal düzende de başladı. Gümrükçü, yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi’nde incelemelerde bulundu, muhtar Habib Ağşahin ile bir araya geldi. Mahalleyi sokak sokak gezen Başkan Gümrükçü, işe giden vatandaşlarla görüştü; esnafı ziyaret etti.

‘Çözüm üreteceğiz’

Gümrükçü’yü sabah saatlerinde karşılarında gören Çiğlililer şaşkınlıklarını gizleyemedi, uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Çiğli’yi birlikte yönetim yaklaşımıyla yönetmek için yola çıktıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, sorunları yerinde tespit ederek halkla birlikte çözüm üretmek istediklerini söyledi. Başkan Gümrükçü, “Mahallelerde şafak mesailerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Erken saatlerde başkan yardımcılarımız ve muhtarlarımızla birlikte sokakları geziyoruz ve sorunları yerinde tespit ediyoruz. Tespit ettiğimiz sorunlara anında çözümler üretiyoruz” diye konuştu.