1 litre üzüm suyu 12 liraya satılıyor

MANİSA’DA mineral ve vitamin deposu olan üzüm suyuna talep arttı. Üretilen 25 bin üzüm suyu şişesi, Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nce etiketlenip, paketlendikten sonra ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Üzüm suyunun 250 mililitrelik şişesi 4 liradan, 1 litreliği de 12 liradan satılıyor. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, taleplere yetişemediklerini, ülke genelinde seri üretime geçilmesi noktasında taliplerini beklediklerini söyledi. l DHA