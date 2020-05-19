BİST101.9832.22EURO7.50-0.07USD6.87-0.09ALTIN383.15-0.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri 1 Mayıs cezalarına tepki
    ABONE OL
    19.05.2020 - 07:00 |

    1 Mayıs cezalarına tepki

    Gaziemir Belediye-si’nde görevli temizlik personeli, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 15.00-23.00 vardiyası için görev yerlerine Türk Bayraklarıyla süsledikleri araçlarla marşlar eşliğinde giderken, yasaktan muaf olmalaarına karşın ceza aldı.

    1 Mayıs cezalarına tepki

    Gaziemir Belediye-si’nde görevli temizlik personeli, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 15.00-23.00 vardiyası için görev yerlerine Türk Bayraklarıyla süsledikleri araçlarla marşlar eşliğinde giderken, yasaktan muaf olmalaarına karşın ceza aldı. Yapılan işleme tepki gösteren Başkan Halil Arda, “Bu cezalar siyasidir. Gerekirse ben öderim ama evlerine ekmek götürmek için emek veren işçi kardeşlerimin küçük siyasete alet edilmesine izin vermem” diye konuştu.

    İftar saati evinin balkonunda Ebabil kuşu bulduHatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir kişi evinin balkon camında, iftar saatinde Ebabil kuşu buldu.
    daha fazla video için
    Sulama kanalından balık kurtarma operasyonuKonya’nın Beyşehir ilçesinde aktığı sulama kanalında mahsur kalan damızlık sazan balıkları gerçekleştirilen çalışmayla kurtarılarak ait olduğu göl sularına tekrar bırakıldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Mustafa Holoğlu hayatını kaybetti

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Milyonlarca kişi bekliyordu! Belli oldu, 2 gün içinde ödenecek...

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    Kawasaki'den sonra gizemli hastalık

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    'Bir güneş doğacağına emindim'

    Sıradaki Haber