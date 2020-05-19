1 Mayıs cezalarına tepki

Gaziemir Belediye-si’nde görevli temizlik personeli, sokağa çıkma yasağının uygulandığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, 15.00-23.00 vardiyası için görev yerlerine Türk Bayraklarıyla süsledikleri araçlarla marşlar eşliğinde giderken, yasaktan muaf olmalaarına karşın ceza aldı. Yapılan işleme tepki gösteren Başkan Halil Arda, “Bu cezalar siyasidir. Gerekirse ben öderim ama evlerine ekmek götürmek için emek veren işçi kardeşlerimin küçük siyasete alet edilmesine izin vermem” diye konuştu.