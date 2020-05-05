1 milyon liraya yakın bağış toplandı

1. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

Zevkle! İstanbul’da yaşayan bir Ankaralıyım. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünden mezun olup kurumsal hayatta adım atınca kendimi bu şehirde buldum. Çeşitli firmalarda satış, e-ticaret, dijital pazarlama, inovasyon yönetimi pozisyonlarında çalıştım. Şu an firmalara yapay zeka çözümleri sunan bir teknoloji şirketim var. Aynı zamanda kurucularından olduğum İyilik Paylaş Sosyal Bağış Platformu’nun da yönetim ekibindeyim.

2. Okuyucular tarafından severek okunan iki de kitabınız var. Kitap yazmaya nasıl başladınız? Biraz ipucu istesek, yeni bir kitap hazırlığınız var mı?

Oldum olası kişisel gelişime ilgim vardı. Üniversite mezuniyetim sonrasında da iş hayatıma paralel NLP (Nöro Linguistik Programlama), iletişim, koçluk gibi birçok eğitim aldım. Yine de hayatın bana adeta öğretmeye çalıştığı ve her seferinde daha da zorlaştırarak önüme getirdiği “sorunlu ilişki” sınavını geçemeyip yer, zaman, isim değişse de “bu kadarı da olmaz” dediğim ilişkilerin tam da ortasında kendimi buluyordum. İlk kitapta geçen hikaye benim en zorlandığım ve sürekli saunadan soğuk duş havuzuna giriyor gibi dengemi şaştığım bir ilişkiydi. Teoride kalan kişisel gelişim eğitimlerinin çözüm olmadığına, terzinin artık kendi söküğünü de dikmesi gerektiğine karar verdim ve kendime de koçluk yapmaya başladım.

Koçlukta bir durumun içinden çıkamayan danışanlara 20 dakika boyunca kalemi kağıttan ayırmadan o konu hakkında yazması söylenir. Bu durum bilinç üstüne çıkmayanları dökmesini ve sonrasında da üçüncü bir kişi gibi olaya bakabilmesini sağlar. Kısacası ilk sınavımı geçmek için kalemi kağıdı elime aldım sonrasında benzer yaşadığım farkındalıklar benim için çok büyük derslere dönüştü. Ders notlarımı paylaşmanın yolu olarak da hikayeyi aşk romanına dönüştürmeyi seçtim. İlk kitabım “Daha Çok Görüşeceğiz” tamamen böyle çıktı. Ardından yazma deneyimine bağlandım. Bay Doğru’yu arayan tam da bulduğunu sanan sonra “Kime Göre Doğru?” sorusuna takılanlar için de “Daha Adını Koyamadık” kitabımı yazdım. Yazmak benim için bir tutku ve üçüncü kitabım da yolda. Hayatımın sonuna kadar yazmaya devam edeceğim.

3. “İyilik Paylaş”ma hikayesi nasıl başladı?

Bu serüvene diğer kurucu ortak Sertaç Taşdelen ile başladık. İlk defa 15 Ocak 2014 tarihinde Sertaç, 30 yaş doğum gününü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için paylaşıp hediye ya da organizasyon yerine dernek hesabına bağış yapılmasını istediğini duyurdu. Bu kampanya bizim için fikri test edeceğimiz bir MVP (minimum uygulanabilir ürün) oldu, sonra teknoloji girişimine dönüştürdük.

4. Türkiye’nin en ünlü isimleri doğum günlerini İyilik Paylaş ile paylaşıyor. Bu ilgiyi bekliyor muydunuz?

Tabi ki hayalimizdi. Ama beklediğimizden daha hızlı yayılıyor ve büyüyor. Geçtiğimiz iki yılda platformumuz 640.000 TL’den fazla bağışın toplanmasına vesile oldu. Aralarında Demet Özdemir, Mert Vidinli, Emre Altuğ, Funda Arar, Fatih Ürek, Danilo Zanna, Pelin Akil, Muge Boz, Özge Özpirinçci, Pınar Altuğ, Nihat Odabaşı, Didem Balçın, Burcu Kıratlı, Birand Tunca gibi ünlü isimlerin ve Emre Erciyas, Sercan Gençoğlu, Ali Emir Kapukapaya gibi iş insanlarının da olduğu yüzlerce kampanya oluşturuldu. Bu kampanyalar eğitimi risk altındaki kız çocukları için eğitim bursuna, sokaklardaki canlar için mamaya, hareket özgürlüğünü bir nebze de olsa geliştiren akülü sandalyeye, kanserli çocuklar için umuda dönüştü.

5. Peki, İyilik Paylaş nereye doğru gidiyor? Hedefte ne var?

Kar amacı gütmeyen, tamamen gönüllülük esasıyla çalışan ve her geçen gün büyüyen bir ekipten oluşan girişimizin tek motivasyon kaynağı “iyilik yapmayı kolaylaştırmak”. Çünkü insanlar iyilik yapmak istiyor ama nasıl yapacağını bilemiyor. Son iki yılımızı düşündüğümüzde çok hızlı büyüsek de gidecek çok yolumuz var. Bu amaçta yakın zamanda platformun farklı dilleri de devreye girecek.

6. Bağışların kampanyalarda belirtilen yerlere gittiğinden nasıl emin olunuyor?

İçimiz çok rahat çünkü bağışlar direkt seçilen sivil toplum kuruluşunun hesabına gidiyor. Yoksa aldığımız sorumluluk bizi uykumuzdan edebilirdi. İyilik Paylaş doğum günü kampanyası oluşturulmasını ve yayılmasını sağlayan bir platform. Bağışlar sivil toplum kuruluşlarının kullandığı mobil ödeme sistemi Fonzip üzerinden seçilen derneğin hesabına gidiyor. Biz sadece panel üzerinden kimin, hangi kampanyaya, ne kadar bağış yaptığını görebiliyoruz.

7. İnsanların kampanya yaratması için yapması gereken nedir?

Çok basit! İyilikpaylas.org platformundaki “kampanya yarat” sayfası üzerinden 2 dakikada oluşturabiliyorlar. Kısa bir kampanya metni, bilgileri, bir fotoğraf, kampanya gönül hedefi, başlangıç & bitiş tarihi ve sivil toplum kuruluşu seçimi dışında yapmaları gereken hiçbir şey yok. Sonrasında hayatlarının en anlamlı doğum günlerinden birini yaşıyor olacaklar.